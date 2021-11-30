«Кресты. Место русской несвободы». Новый проект «Меморандума» и «Фонтанки»

Пока государство думает, кому же отдать пустующие в Петербурге «Кресты», ребята из московского проекта «Меморандум» с Евгением Вышенковым сняли особый фильм об этом коде российской истории.



Мы постарались объяснить, зачем надо сохранять культурное наследие, даже если оно досталось нам во враждебных обыкновенному человеку формах.



Это не об уголовниках, злых тюремщиках или невинных в городе, где разводят мосты.



«Кресты» давно стали символом русской несвободы и превратились в нашем сознании в таинственный замок. Туда же может попасть любой. В своей работе журналисты заглянули в сокровенное — еле ощутимые правила существования этого места и в этом месте.

