«Кресты. Место русской несвободы». Новый проект «Меморандума» и «Фонтанки»

Пока государство думает, кому же отдать пустующие в Петербурге «Кресты», ребята из московского проекта «Меморандум» с Евгением Вышенковым сняли особый фильм об этом коде российской истории.
Мы постарались объяснить, зачем надо сохранять культурное наследие, даже если оно досталось нам во враждебных обыкновенному человеку формах.
Это не об уголовниках, злых тюремщиках или невинных в городе, где разводят мосты.
«Кресты» давно стали символом русской несвободы и превратились в нашем сознании в таинственный замок. Туда же может попасть любой. В своей работе журналисты заглянули в сокровенное — еле ощутимые правила существования этого места и в этом месте.
Своим холодным дыханием это пространство само определяет меру милосердия к узникам и охранникам, даже к случайным прохожим возле своих стен. Но сначала оно гипнотизирует их и пробует на вкус. Если некрепок духом — пережевывает. Сильных — просто проглатывает.
Не ждите ответов. «Кресты» рождены не для того, чтобы давать комментарии. Они лишь задают вам вопросы: отчего сотрудники тюрьмы больше любят своих постояльцев, чем вольных людей; где в «Крестах» голгофа для верующих в черную идею; готовы ли вы к той смерти, которую столетие предлагали «Кресты», — место правды в высшем ее, метафорическом смысле.
Чтобы ответить, смотрите фильм