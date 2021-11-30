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Любимице Ленинградского зоопарка белой медведице Хаарчаане исполнилось 5 лет

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Скриншот видео из группы Ленинградского зоопарка
Скриншот видео из группы Ленинградского зоопарка
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Белая медведица Хаарчаана, ставшая символом и гордостью Ленинградского зоопарка, 30 ноября отмечает свой первый маленький юбилей: ей исполняется 5 лет. В честь этого события зоопарк вспомнил, какой она была в детстве и как приехала в Петербург, очаровав жителей и гостей города.

Хаарчаана — внучка легендарной медведицы Услады и медведя Меньшикова, живших в зоопарке Петербурга. Родилась она в зоопарке Орто-Дойду в Якутии. Имя Хаарчаана в переводе с якутского означает «Снежинка». Зимой 2017 года, когда малышке исполнился год, её торжественно передали на попечение Ленинградского зоопарка. «С того момента и по сей день жители Якутии активно следят за взрослением своей любимицы, они пишут нам письма, спрашивают о здоровье малышки, передают ей привет и даже приезжают навестить медведицу лично», — отмечают в зоопарке.

Автор: Ленинградский зоопарк / vk.com

С раннего детства Хаарчаана была жизнерадостной, бойкой и открытой к людям. По словам кипера Юлии, которая ухаживает за ней, медведица бесконечно добрая, любящая и доверяет тем, кого знает.

«Если я предлагаю ей какой-то новый вид корма, то она пробует, не раздумывая. Например, прошлым летом я предложила ей огурец. Сначала Хаарчаана продегустировала овощ и только потом начала думать, вкусно ей это или нет. Потому что животное знает, что ничего плохого я ей никогда не давала, а значит, мне можно доверять. Огурцы она так и не оценила, кстати», — рассказывает Юлия.

За четыре года жизни в Петербурге, по словам работников зоопарка, Хаарчаана стала гораздо умнее и сообразительнее. Она уже меньше играет с привычным игрушками, которые раньше обожала, и сотрудникам приходится ухищряться, чтобы удивить медведицу и разнообразить ее жизнь. Помимо этого у нее немного изменились вкусовые предпочтения, например она полюбила свеклу, от которой отказывалась в раннем детстве. Это пристрастие делает ее похожей на бабушку Усладу.

Скриншот видео из группы Ленинградского зоопарка
Скриншот видео из группы Ленинградского зоопарка

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Комментарии (2)

hal9000
Ну и имя...нельзя было нормально назвать..??..Хаарчаана в переводе с якутского Снежинка..нельзя сразу было Снежинкой назвать чтоли..?!..
265055770
Кто ж это медведицу харчами обозвал?
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