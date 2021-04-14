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Наследие Услады. Жизнь старейшего в мире белого медведя из Ленинградского зоопарка — в цифрах

Фото: spbzoo.ru
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В Петербурге на 34-м году жизни скончалась белая медведица Услада. Она родилась в Казани, а потом переехала в Москву. Оттуда она прибыла в Ленинградский зоопарк в 1993 году к жениху — белому медведю Меньшикову. Он уже успел отвергнуть несколько невест, но Услада ему сразу понравилась. Это был союз на всю жизнь.

Фото: "Фонтанка.ру"
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Медведица 10 раз становилась мамой и родила 16 медвежат. При этом трижды у нее рождались двойняшки, а один раз — тройня, что для белых медведей большая редкость.

 Об Усладе рассказывают директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба и главный зоотехник Ольга Волкова.

Съемка "Фонтанки" от 2 апреля 2020 года

Все сыновья и дочери Услады разъехались по зоопаркам мира, а некоторые сделали неплохую карьеру:

  • Симона, 1994 — Московский зоопарк (до сих пор живет там)
  • Сирил, 1996 — Таллинский зоопарк
  • Колин, 1998 - Московский зоопарк
  • Кора, 1998 - зоопарк Брно (Чехия)
  • Лия и Лютик, 2000 — «Морской мир» в городе Квинсленд (Австралия)
  • Малыгин, 2002 - Московский зоопарк
  • Седов, 2002 — зоопарк «Роев ручей» в Красноярске (оттуда Седова отправили в Старый Оскол, затем он переехал в зоопарк Геленджика, а в 2018 году вернулся в «Роев ручей»)
  • Беринг, 2002 — зоопарк города Дальян (Китай).
  • Ладогор, 2004 — зоопарк Сендая (Япония).
  • Красин, 2007 — Новосибирский зоопарк (там ему дали новое имя - Кай)
  • Петр, 2007 - зоопарк Нихондайро в городе Сидзуока (Япония)
  • Саймон, 2009 - Московский зоопарк
  • Самсон, 2009 - зоопарк Сеула (Корея)
  • Ломоносов, 2011 - государственный зоопарк «Орто-Дойду», Якутия
  • Забава, 2014 - Ижевск, откуда в 2020 году переехала в единственный в России сельский зоопарк в Большеречье.

В 2016 году Услада овдовела. В последние годы характер у нее был сложный. Она перестала прыгать в бассейн в своем вольере, предпочитая степенно спускаться по ступеням.

9 ноября 2020 года Усладе исполнилось 33 года. Будь она человеком, ей было бы больше 105 лет.

Фото: spbzoo.ru
Фото: "Фонтанка.ру"

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