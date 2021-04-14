Наследие Услады. Жизнь старейшего в мире белого медведя из Ленинградского зоопарка — в цифрах

В Петербурге на 34-м году жизни скончалась белая медведица Услада. Она родилась в Казани, а потом переехала в Москву. Оттуда она прибыла в Ленинградский зоопарк в 1993 году к жениху — белому медведю Меньшикову. Он уже успел отвергнуть несколько невест, но Услада ему сразу понравилась. Это был союз на всю жизнь.
Медведица 10 раз становилась мамой и родила 16 медвежат. При этом трижды у нее рождались двойняшки, а один раз — тройня, что для белых медведей большая редкость.
Об Усладе рассказывают директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба и главный зоотехник Ольга Волкова.
Съемка "Фонтанки" от 2 апреля 2020 года
Все сыновья и дочери Услады разъехались по зоопаркам мира, а некоторые сделали неплохую карьеру:
- Симона, 1994 — Московский зоопарк (до сих пор живет там)
- Сирил, 1996 — Таллинский зоопарк
- Колин, 1998 - Московский зоопарк
- Кора, 1998 - зоопарк Брно (Чехия)
- Лия и Лютик, 2000 — «Морской мир» в городе Квинсленд (Австралия)
- Малыгин, 2002 - Московский зоопарк
- Седов, 2002 — зоопарк «Роев ручей» в Красноярске (оттуда Седова отправили в Старый Оскол, затем он переехал в зоопарк Геленджика, а в 2018 году вернулся в «Роев ручей»)
- Беринг, 2002 — зоопарк города Дальян (Китай).
- Ладогор, 2004 — зоопарк Сендая (Япония).
- Красин, 2007 — Новосибирский зоопарк (там ему дали новое имя - Кай)
- Петр, 2007 - зоопарк Нихондайро в городе Сидзуока (Япония)
- Саймон, 2009 - Московский зоопарк
- Самсон, 2009 - зоопарк Сеула (Корея)
- Ломоносов, 2011 - государственный зоопарк «Орто-Дойду», Якутия
- Забава, 2014 - Ижевск, откуда в 2020 году переехала в единственный в России сельский зоопарк в Большеречье.
В 2016 году Услада овдовела. В последние годы характер у нее был сложный. Она перестала прыгать в бассейн в своем вольере, предпочитая степенно спускаться по ступеням.
9 ноября 2020 года Усладе исполнилось 33 года. Будь она человеком, ей было бы больше 105 лет.