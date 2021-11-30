Город засыпает, просыпаются дрифтеры. Посмотрите, как любители валить боком радуются первому снегу в Петербурге

Сильный снегопад в Петербурге разделил автомобилистов на два лагеря — одни стоят в пробках или бросили свои машины на парковках, другие ночью 30 ноября устроили гонки на пустых дорогах и вальсировали у торговых центров.
«Фонтанка» собрала первые опубликованные в соцсетях ролики. На них дрифтят «Жигули», «Газели» и другие машины, которые владельцам разбить, видимо, не жаль.
@modniy.paren
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Сервис «Яндекс.Пробки» сегодня фиксировал 10-балльные пробки, причина — снегопад и плохо очищенные дороги. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию того, что происходит на улицах Петербурга из-за непогоды.