Город засыпает, просыпаются дрифтеры. Посмотрите, как любители валить боком радуются первому снегу в Петербурге

Сильный снегопад в Петербурге разделил автомобилистов на два лагеря — одни стоят в пробках или бросили свои машины на парковках, другие ночью 30 ноября устроили гонки на пустых дорогах и вальсировали у торговых центров.



«Фонтанка» собрала первые опубликованные в соцсетях ролики. На них дрифтят «Жигули», «Газели» и другие машины, которые владельцам разбить, видимо, не жаль.