FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -6
74.98р84.48р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Город засыпает, просыпаются дрифтеры. Посмотрите, как любители валить боком радуются первому снегу в Петербурге

0
Печать

Сильный снегопад в Петербурге разделил автомобилистов на два лагеря — одни стоят в пробках или бросили свои машины на парковках, другие ночью 30 ноября устроили гонки на пустых дорогах и вальсировали у торговых центров.

«Фонтанка» собрала первые опубликованные в соцсетях ролики. На них дрифтят «Жигули», «Газели» и другие машины, которые владельцам разбить, видимо, не жаль.

@modniy.paren

#зимнийдрифт #боеваяклассика #дрифтспб #дрифтжигули #молодостьнажигулях #бкспб #боеваяклассикаспб #жигули

♬ Phonk (Bass Boosted) - Sanya Danya
@i_maxim

#зимнийдрифт #санктпетербург #Гезель

♬ K Flays High Enough ozuedits - carlos ♚
@vladimir_33_

#дрифт#СПБ#зима#2021

♬ NЮ Никто припев - NЮ
@merch.live

#рек #реклмендации #газелька #жигуль #спб #дрифт

♬ Медляк - Remix - Nezboretsky
@pavloveman

не так ли?! #вайб #лансер #рекомендации #питер #дрифт

♬ оригинальный звук - alchin_v🏎🏁

Сервис «Яндекс.Пробки» сегодня фиксировал 10-балльные пробки, причина — снегопад и плохо очищенные дороги. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию того, что происходит на улицах Петербурга из-за непогоды.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний