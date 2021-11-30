Пробки в Петербурге дошли до «десятки». Город стоит из-за снегопада

В настоящий момент, судя по «Яндекс.Пробкам», наиболее тревожная дорожная обстановка сохраняется на Октябрьской набережной, проспекте Косыгина и Заневском — в сторону центра. Фактически стоят проспект Энгельса — от Удельной до Светлановской площади, Приморский проспект, Московский и Витебский, проспект Славы в районе пересечения с Витебским, внутреннее кольцо КАД на Вантовом мосту, Народная улица и целый ряд других магистралей.

Напомним, в 8 утра в Петербурге были зафиксированы уже 7-балльные пробки. Это намного больше, чем в другие дни.

По данным ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС» Михаила Леуса, за последние 12 часов в Петербурге выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть ( 29 % ) от месячной нормы ноября.



Между тем снегопад в городе продолжается. «Фонтанка» ведет прямую трансляцию того, что происходит на улицах Петербурга из-за непогоды.

