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Пробки в Петербурге дошли до «десятки». Город стоит из-за снегопада

Около 9 утра вторника, 30 ноября, сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал в городе 10-балльные заторы. Причина этому — продолжающийся снегопад и плохо очищенные дороги.

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В настоящий момент, судя по «Яндекс.Пробкам», наиболее тревожная дорожная обстановка сохраняется на Октябрьской набережной, проспекте Косыгина и Заневском — в сторону центра. Фактически стоят проспект Энгельса — от Удельной до Светлановской площади, Приморский проспект, Московский и Витебский, проспект Славы в районе пересечения с Витебским, внутреннее кольцо КАД на Вантовом мосту, Народная улица и целый ряд других магистралей.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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Напомним, в 8 утра в Петербурге были зафиксированы уже 7-балльные пробки. Это намного больше, чем в другие дни.

По данным ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС» Михаила Леуса, за последние 12 часов в Петербурге выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть (29 %) от месячной нормы ноября.

Между тем снегопад в городе продолжается. «Фонтанка» ведет прямую трансляцию того, что происходит на улицах Петербурга из-за непогоды.

Фото: «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (61)

Иванов Ив Ив
Печка натоплена, в саду снега по колено, еще не выходил. Счас позавтракаем, и за лопату - красота..
А в целом - печально,- последний день "удаленки" - завтра на работу, как не хочется, вы бы знали. Этот год "удаленки" пролетел не заметно: дом-баню построили, под крышу подвели, снегозадержатели поставили вчера (очень актуально сегодня). Еще бы столько по столько ...
266759238
Присоединяюсь ко всему сказанному. 21 век. За счет такой политики и распила бюджетов государство догнала развивающиеся страны Африки. Оу... В Африке нет снега, не везде. Так что мы еще впереди по темпам уборки снега в Африке! Медали вешаем скорее.
НИ ОДНОЙ МАШИНЫ ПО УБОРКЕ СНЕГА!!!! как вчера вечером лежал так и лежит. Орджиникидзе, Краснопутиловская, Автовская, Говорова. Говорова почистили немного, видно вчера. Ехал час. Обычно без пробок 20 минут.
Г-н Беглов может пора передать город более эффективному управленцу? Если даже с уборкой снега не справляемся зимой. А ведь это только цветочки. Посмотрите прогнозы. ПОЗОР!!! ВАС ЗАПОМНЯТ.
kostya-geniy
Порадовали наши таксо , за 2,4 км яндыкс просит 552, сити с мобилем 596₽ и самый классный токсо вЫчков 1160 . А чего так борзанулись то ???
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