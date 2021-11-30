Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Росгвардии Захарова, погибшего при задержании телефонных мошенников

Президент РФ подписал указ о награждении погибшего при исполнении служебного долга в Петербурге офицера Росгвардии Евгения Захарова.
Как сообщает пресс-служба ведомства 30 ноября, документ о награждении был подписан накануне, 29 ноября.
Евгений Захаров, как писала «Фонтанка», погиб 9 ноября во время полицейской операции по задержанию группы телефонных мошенников. Один из подозреваемых Алексей Покрепо сбил его на автомобиле «Фиат Дукато». На суде мужчина уверял, что начал движение от испуга.
Евгений Захаров родился в городе Ковдоре Мурманской области в 1973 году, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, ветеран боевых действий, ранее удостоен государственных наград — медали Суворова, медали «За отличие в охране общественного порядка».