Пробки в Петербурге добрались до железной дороги. Электрички в город опаздывают

Как сообщает Октябрьская железная дорога, грузовой состав встал на путях между станциями Токсово и Пери во Всеволожском районе Ленобласти утром 30 ноября. Причины остановки — технические.
В результате опаздывают два поезда в Петербург (
От 15 до 45 минут в пути потеряли пассажиры петербургских поездов
Опоздавших в город на дорогах ждёт продолжение квеста. Сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует 10-балльные пробки, причина — снегопад и плохо очищенные дороги. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию того, что происходит на улицах Петербурга из-за непогоды.