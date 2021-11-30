Пробки в Петербурге добрались до железной дороги. Электрички в город опаздывают

Как сообщает Октябрьская железная дорога, грузовой состав встал на путях между станциями Токсово и Пери во Всеволожском районе Ленобласти утром 30 ноября. Причины остановки — технические.



В результате опаздывают два поезда в Петербург ( № 6510 из Васкелово и № 6512 из Приозерска), а также электрички из города в Васкелово ( №№ 6501, 6515 ) и в Сосново ( № 6505 ). В лучшем случае дорога займёт на 10 минут дольше, в худшем — на час, предупреждают в ОЖД.

