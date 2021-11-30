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Пробки в Петербурге добрались до железной дороги. Электрички в город опаздывают

Пока пешеходы тонут в снегу, а автомобилисты копают, толкают и стоят, пассажиры железнодорожного транспорта тоже выбиваются из графика. Их тормозит не только погода, но и застрявший на пути товарняк.

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Как сообщает Октябрьская железная дорога, грузовой состав встал на путях между станциями Токсово и Пери во Всеволожском районе Ленобласти утром 30 ноября. Причины остановки — технические.

В результате опаздывают два поезда в Петербург (№ 6510 из Васкелово и № 6512 из Приозерска), а также электрички из города в Васкелово (№№ 6501, 6515) и в Сосново (№ 6505). В лучшем случае дорога займёт на 10 минут дольше, в худшем — на час, предупреждают в ОЖД.

От 15 до 45 минут в пути потеряли пассажиры петербургских поездов №№ 6502, 6504, 6506 из Сосново и № 6508 из Кузнечного. Позже запланированного приехали из Петербурга в Васкелово на электричке № 6501.

Опоздавших в город на дорогах ждёт продолжение квеста. Сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует 10-балльные пробки, причина — снегопад и плохо очищенные дороги. «Фонтанка» ведёт прямую трансляцию того, что происходит на улицах Петербурга из-за непогоды.

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Комментарии (6)

262224921
Причины остановки — тотальная коррупция . За 20 лет от кузнечного до финляндского уже метро можно было построить с современной техникой и технологиями. Но в России так и будут молоточками лёд долбить
Gulch
В центре города (Адмиралтейский район, Коломна) тишина, благодать, всё белым-бело. Прошлись по многим улицам, ни одного дворника не встретили, техника снегоуборочная также не проезжала. Это нормально? Где они все - в сугроб закопаличь?
angel of death
пробки-то небось винно-водочные? =)
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