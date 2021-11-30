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«Бенедикт» никуда не делся. Петербург продолжит засыпать снегом

В последние сутки уходящей осени снежный циклон «Бенедикт» по-настоящему прописался в Петербурге. Засыпать город осадками будет в течение всего дня, и при этом немного потеплеет.

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Во вторник, 30 ноября, синоптики Северо-Западного УГМС обещают в Петербурге облачную погоду. Продолжит идти снег, причем утром достаточно сильный. Ветер северный, северо-западный умеренный со скоростью 2–4 метра в секунду, местами порывы до 10–12 м/с.

Температура воздуха в течение дня будет удерживаться в районе 2–4 градусов мороза. На дорогах гололедица. Атмосферное давление понизится и составит 738 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 94 %.

Напомним, что снежный циклон «Бенедикт» пришёл в Петербург накануне. На борьбу с его последствиями Смольный бросил до тысячи единиц техники. О том, что творилось на улицах города накануне вечером, смотрите и читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

Glord
Где вся хваленая техника? Калининский район завален, даже трамваи еле ходят, пр. Просвещения сплошной сугроб. :( Беглову и главе района выговор!
Kent_5e4ce28898395
Пожалуйста, не заливайте говном зимнюю сказку!
262224921
Не видела ни одного снегоуборщика.
Кто из Комарова и Западной Лицы- как там обстановочка?
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