«Бенедикт» никуда не делся. Петербург продолжит засыпать снегом

Во вторник, 30 ноября, синоптики Северо-Западного УГМС обещают в Петербурге облачную погоду. Продолжит идти снег, причем утром достаточно сильный. Ветер северный, северо-западный умеренный со скоростью 2–4 метра в секунду, местами порывы до 10–12 м/с.
Температура воздуха в течение дня будет удерживаться в районе 2–4 градусов мороза. На дорогах гололедица. Атмосферное давление понизится и составит 738 мм ртутного столба. Влажность воздуха —
Напомним, что снежный циклон «Бенедикт» пришёл в Петербург накануне. На борьбу с его последствиями Смольный бросил до тысячи единиц техники. О том, что творилось на улицах города накануне вечером, смотрите и читайте на «Фонтанке».