На борьбу с «Бенедиктом» Смольный выгнал тысячу единиц техники

Дороги Петербурга, которые стремительно заметает снегом, чистят 965 единиц снегоуборочной техники. Ночью могут выгнать еще.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, помимо этого, в данный момент на улично-дорожной сети города также трудятся 460 дворников. За перемещениями техники можно следить на интерактивной карте комблага, там для каждого вида машин есть свое обозначение.

В Петербурге 7-балльные пробки, на дорожную обстановку, да и на внешний вид города, влияет циклон «Бенедикт». Морозная погода, выпавшая на первый день недели, сохранится до выходных.