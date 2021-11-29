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На борьбу с «Бенедиктом» Смольный выгнал тысячу единиц техники

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Дороги Петербурга, которые стремительно заметает снегом, чистят 965 единиц снегоуборочной техники. Ночью могут выгнать еще.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, помимо этого, в данный момент на улично-дорожной сети города также трудятся 460 дворников. За перемещениями техники можно следить на интерактивной карте комблага, там для каждого вида машин есть свое обозначение.

В Петербурге 7-балльные пробки, на дорожную обстановку, да и на внешний вид города, влияет циклон «Бенедикт». Морозная погода, выпавшая на первый день недели, сохранится до выходных.

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Комментарии (17)

266758680
Шёл пешком от Люботинского до Автовской, 1 машина на тротуаре и след от проходившей. 21.00. Все в снегу и рядом не пахнет уборкой. Московский, Благодатная, Митрофань/Кубинка, Автовская, Краснопутиловская все не очищены. Техники и рядом нет. Аккуратней на дорогах, комрады. 22.30. Ситуевина не поменялась.
zelf
Смольный и снег? Это беда.
angel of death
на весь город как обычно - 1.5 землекопа? =)
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