СКА в кризисе. Не спасает даже Гусев

Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







В ноябре СКА впал в коллективную депрессию. Команда проиграла шесть матчей подряд — худший результат в своей истории. Армейцы уступили как топовым «Металлургу» (2:3), «Локомотиву» (1:3) и ЦСКА (0:4, 1:3), так и средним «Спартаку» (1:2) и «Сибири» (1:2).

«Многие уезжали в сборные, многие после травм не успели набрать кондиции. Сейчас все вместе будем вылезать из этой ситуации. Конечно, травмы двух ведущих защитников Ожиганова и Лехтонена тоже сказываются», — объяснял Брагин после шестого поражения, которое нанес ЦСКА (1:3).



В следующих двух матчах петербуржцам удалось немного поправить свое положение, благодаря победам над «Нефтехимиком» (8:2) и «Ак Барсом» (4:3 в овертайме), но общая ситуация оставалась тревожной. Команда Валерия Брагина и Романа Ротенберга, который продолжает выходить во время матчей на тренерский мостик в качестве главы тренерского штаба, опустилась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, пропустив вперед череповецкую «Северсталь» — команду с одним из самых низких бюджетов в лиге (315 млн рублей). На удивление кризис произошел в тот самый момент, когда СКА, казалось бы, получил мощное усиление.

Конечно, травмы, о которых говорил Брагин, сыграли свою роль. Но петербуржцы в последний месяца сделали несколько приобретений: Никита Гусев, Александр Волков, Лео Комаров, Никита Камалов, Никита Седов. С Гусевым были связаны особенно большие надежды. От одного из самых успешных хоккеистов в истории СКА ждали огня, ждали, что он будет вновь, как и в прежние времена, разрывать КХЛ. Но реальность оказалась слишком жестокой: 3 гола после 15 матчей. В шестиматчевой серии поражений у него всего одна результативная передача.



«Все непросто, он практически целый сезон не играл. Чувство игры — когда отдать пас, когда бросить — придет через матчи. Вы же все знаете, что Гусев за игрок. Но игровой ритм нужно ему поймать», — говорил Брагин как раз после шестого подряд проигрыша.

Совсем все плохо у Волкова, который тоже вернулся из НХЛ: 1 передача в 7 матчах. Главный тренер, правда, считает, что Александр прибавляет от матча к матчу. Но в случае с Гусевым и Волковым видна логика. В их уровне никто не сомневается и, возможно, тут действительно просто затянулась адаптация. Но зачем нужно было выменивать у «Сочи» Камалова и Седова — понять трудно. Перед переходом в СКА на счету 26-летнего Камалова было 2 передачи в 29 играх при полезности «+2», у 20-летнего Седова — 1 (0+1) балл в 9 играх при полезности «+1».

Были и другие неординарные решения. Например, появление в одной из ведущих пар защитников 27-летнего Никиты Лисова, у которого за три года набралось всего два матча в КХЛ.

При этом в глубокий запас убрали молодых нападающих Ивана Морозова и Кирилла Марченко и новую надежду отечественной вратарской школы Ярослава Аскарова. Всех троих в СКА еще недавно представляли будущими звездами российского хоккея.



Состав команды меняется от игры к игре, звенья тасуются совершенно непредсказуемо, а когда тренерам задаются вопросы, нормальных ответов нет. Такое ощущение, что очередная перестройка команды пошла не по плану и тренеры, как могут, пытаются потушить пожар. Получается пока так себе.

Да, после шести поражений был разгромлен «Нефтехимик», обыгран в овертайме мощный «Ак Барс», но проблемы никуда не делись. К слову, произошел этот взлет после возвращения в основу Марченко и Морозова. Оба приняли непосредственное участие в этих успехах. Но испытание «Северсталью» СКА не прошел даже с ними в составе.



Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







«Северсталь» обошла СКА в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место. Матч с ними для армейцев становился принципиальной историей.

Гости не стали прижиматься к своим воротам, сыграв с петербуржцами в атакующий хоккей без оглядки на имена, звания и бюджеты. И удача была не на стороне команды Брагина. Уже на первых минутах СКА потерял Оскара Фантенберга из первой пары защитников. Вратарю армейцев Юханссону сходу дали понять, что работы сегодня будет достаточно. Уже на 14 минуте «Северсталь» пробила его: гости в стремительной контратаке выкатились «три в два», и Адам Лишка нанес результативный бросок в верхний дальний от себя угол ворот.



Во втором периоде сперва СКА получил шанс сыграть в большинстве из-за удаления соперника, но две минуты штрафа ничем не закончились. Затем судьи оставили в меньшинстве самих армейцев. «Северсталь» свой шанс не упустила: точный бросок от синей линии нанес Илья Хохлов. Характер матча при этом не сильно изменился. «Северсталь» продолжала угрожать воротам петербуржцев.

В третьем периоде Никита Гусев за счет индивидуальных действий сумел все-таки забить. В конце встречи петербуржцы заменили вратаря на шестого полевого игрока и навалились на ворота соперника. Тут 16-летний Матвей Мичков попытался исполнить свой любимый трюк — гол стиле лакросса, когда хоккеист из-за ворот поднимает шайбу на крюке клюшки и заносит ее в верхний угол ворот. В таком стиле он недавно забил даже за сборную России, но здесь у Матвея это не получилось. Спустя несколько мгновений соперник перехватил шайбу, вывел ее в среднюю зону, и оттуда Андрей Алексеев поставил точку, попав в пустые ворота СКА.

«Северсталь» победила в Петербурге впервые за девять лет. У них настоящий праздник. А у армейцев — девятое поражение в семи матчах и по-прежнему пятое место в чемпионате. Кризис продолжается.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

