16-летний хоккеист СКА Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР

Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков забил свой первый гол в карьере за сборную России. Произошло это на Кубке Карьяла в матче против Швеции 13 ноября.
Мичков забил в возрасте 16 лет 339 дней, став самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Предыдущее достижение принадлежало Александру Овечкину, который впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.
МАТВЕЙ МИЧКОВ! 🤯🤯🤯— Meta (@LigaTV) November 13, 2021
16-летний Матвей только что стал самым молодым автором гола в истории сборной России! НО КАК ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Лакроссом!
Какой же топ растёт у насpic.twitter.com/23TsZv95wO
Матч Россия — Швеция продолжается, счет 2:2.
Мичков считается самым талантливым российским хоккеистом со времен Александра Овечкина и Евгения Малкина. В сезоне-2018/19 побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 (70+39) очков. В составе сборной России стал победителем и рекордсменом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, набрав в четырех матчах 14 (9+5) очков.
На юниорском чемпионате мира в мае Мичков стал самым результативным игроком.