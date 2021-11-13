FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

16-летний хоккеист СКА Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР

0
Печать

Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков забил свой первый гол в карьере за сборную России. Произошло это на Кубке Карьяла в матче против Швеции 13 ноября.

Мичков забил в возрасте 16 лет 339 дней, став самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Предыдущее достижение принадлежало Александру Овечкину, который впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

Матч Россия — Швеция продолжается, счет 2:2.

Мичков считается самым талантливым российским хоккеистом со времен Александра Овечкина и Евгения Малкина. В сезоне-2018/19 побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 (70+39) очков. В составе сборной России стал победителем и рекордсменом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, набрав в четырех матчах 14 (9+5) очков.

На юниорском чемпионате мира в мае Мичков стал самым результативным игроком.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний