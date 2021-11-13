16-летний хоккеист СКА Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР

Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков забил свой первый гол в карьере за сборную России. Произошло это на Кубке Карьяла в матче против Швеции 13 ноября.



Мичков забил в возрасте 16 лет 339 дней, став самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Предыдущее достижение принадлежало Александру Овечкину, который впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

