16-летний хоккеист СКА и сборной России стал самым результативным нападающим юниорского чемпионата мира, но золото досталось Канаде

Нападающий сборной России до 18 лет Матвей Мичков стал самым результативным игроком юниорского чемпионата мира-2021 в США. 16-летний хоккеист, играющий в системе петербургского СКА, набрал 16 (12+4) очков в семи матчах турнира. За это он был признан самым ценным игроком турнира.

Несмотря на столь мощную игру своего лидера, сборная России в финале юниорского чемпионата мира проиграла Канаде со счетом 3:5 и получила лишь серебряные медали. Сам Мичков поучаствовал во всех трех голах своей команды в финале: на его счету гол и две результативные передачи.