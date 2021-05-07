FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
74.58р89.68р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

16-летний хоккеист СКА и сборной России стал самым результативным нападающим юниорского чемпионата мира, но золото досталось Канаде

Самым результативным игроком юниорского ЧМ-2021 стал Мичков из СКА

Нападающий сборной России до 18 лет Матвей Мичков стал самым результативным игроком юниорского чемпионата мира-2021 в США. 16-летний хоккеист, играющий в системе петербургского СКА, набрал 16 (12+4) очков в семи матчах турнира. За это он был признан самым ценным игроком турнира.

Несмотря на столь мощную игру своего лидера, сборная России в финале юниорского чемпионата мира проиграла Канаде со счетом 3:5 и получила лишь серебряные медали. Сам Мичков поучаствовал во всех трех голах своей команды в финале: на его счету гол и две результативные передачи.

«Не могу найти утешения в том, что я провел здорово турнир. Мы ехали сюда только за золотом, серебро — не самый удачный для нас результат. Уверен, что у нас все впереди. Мы приедем еще сильнее и обязательно выиграем золото», — цитирует Мичкова сайт Sport24.

В бомбардирской гонке второе место разделили два канадца: 17-летний Шейн Райт с 14 (9+5) очками в пяти матчах и 15-летний Коннор Бедард с 14 (7+7) баллами в семи играх.

В снайперской гонке вторым финишировал Райт с 9 голами, а третье место разделили Бедард, швед Исак Розен и финн Саму Салминен с 7 голами.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний