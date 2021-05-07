16-летний хоккеист СКА и сборной России стал самым результативным нападающим юниорского чемпионата мира, но золото досталось Канаде

Нападающий сборной России до 18 лет Матвей Мичков стал самым результативным игроком юниорского чемпионата мира-2021 в США. 16-летний хоккеист, играющий в системе петербургского СКА, набрал 16 (12+4) очков в семи матчах турнира. За это он был признан самым ценным игроком турнира.
Несмотря на столь мощную игру своего лидера, сборная России в финале юниорского чемпионата мира проиграла Канаде со счетом 3:5 и получила лишь серебряные медали. Сам Мичков поучаствовал во всех трех голах своей команды в финале: на его счету гол и две результативные передачи.
«Не могу найти утешения в том, что я провел здорово турнир. Мы ехали сюда только за золотом, серебро — не самый удачный для нас результат. Уверен, что у нас все впереди. Мы приедем еще сильнее и обязательно выиграем золото», — цитирует Мичкова сайт Sport24.
В бомбардирской гонке второе место разделили два канадца: 17-летний Шейн Райт с 14 (9+5) очками в пяти матчах и 15-летний Коннор Бедард с 14 (7+7) баллами в семи играх.
В снайперской гонке вторым финишировал Райт с 9 голами, а третье место разделили Бедард, швед Исак Розен и финн Саму Салминен с 7 голами.