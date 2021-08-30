Источник: Нападающий Морозов отказался продлевать контракт со СКА из-за желания уехать в НХЛ. Теперь армейцы пытаются избавиться от него

Нападающий хоккейного клуба СКА Иван Морозов может покинуть петербургскую команду. Как пишет 30 августа издание «Бизнес Online», армейцы Петербурга ищут варианты обмена 21-летнего форварда в другой клуб КХЛ.
Такое решение принято якобы из-за того, что игрок отказался продлевать контракт со СКА, который заканчивается через сезон. Сам хоккеист намерен продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», который выбрал Морозова на драфте-2018 под общим 61-м номером во втором раунде.
Отметим, что во время подготовки к сезону-2021/22 СКА перевёл Морозова в фарм-клуб из ВХЛ. Официально это было сделано для набора формы. Читайте интервью хоккеиста, которое он дал год назад «Фонтанке», по поводу своего первого полноценного участия в плей-офф КХЛ.