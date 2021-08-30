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Источник: Нападающий Морозов отказался продлевать контракт со СКА из-за желания уехать в НХЛ. Теперь армейцы пытаются избавиться от него

СКА будет пытаться найти новую команду для хоккеиста Ивана Морозова

Нападающий хоккейного клуба СКА Иван Морозов может покинуть петербургскую команду. Как пишет 30 августа издание «Бизнес Online», армейцы Петербурга ищут варианты обмена 21-летнего форварда в другой клуб КХЛ.

Такое решение принято якобы из-за того, что игрок отказался продлевать контракт со СКА, который заканчивается через сезон. Сам хоккеист намерен продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», который выбрал Морозова на драфте-2018 под общим 61-м номером во втором раунде.

Отметим, что во время подготовки к сезону-2021/22 СКА перевёл Морозова в фарм-клуб из ВХЛ. Официально это было сделано для набора формы. Читайте интервью хоккеиста, которое он дал год назад «Фонтанке», по поводу своего первого полноценного участия в плей-офф КХЛ.

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