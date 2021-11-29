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Россияне за 10 месяцев взяли ипотеки больше, чем за весь 2020 год

С января по октябрь 2021 года россияне взяли ипотеки на 4,28 трлн рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и примерно на 10 млрд больше, чем за весь 2020 год (4,27 трлн рублей). Тогда объем выданных жилищных кредитов был рекордным.

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Как сообщает 29 ноября Объединенное кредитное бюро (ОКБ), располагающее данными о примерно 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитов, с начала года россияне взяли 1,48 млн таких займов, что на 12% больше, чем в январе — октябре 2020 года (1,33 млн шт.).

В октябре жители страны получили 145 тыс. ипотечных кредитов на сумму 440 млрд рублей. В штуках это на 29% меньше, чем в прошлом октябре, и на 16% меньше в деньгах. Генеральный директор ОКБ Артур Александрович связал сокращение выдач в октябре с быстрым ростом стоимости квадратного метра и увеличением ставок. Средняя полная стоимость кредита (ПСК, процентная ставка и иные платежи) в октябре выросла на 0,1% — до 9,3% годовых. Год назад этот показатель в сегменте ипотечного кредитования составлял 8,7% годовых.

Среди регионов больше всего выдачи ипотеки сократились в Петербурге и Краснодарском крае — на 40%, а также в Алтайском крае, Чувашии, Воронежской области (на 36%) и в Москве (на 35%).

Ранее ЦБ отметил, что долговая нагрузка россиян по итогам III квартала достигла исторического максимума. При этом рост обязательных платежей по ипотечным займам оставался сбалансированным в отличие от кредитов наличными. Банки ослабили требования к потенциальным заемщикам и увеличили в портфеле долю рискованных кредитов.

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