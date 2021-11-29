Россияне за 10 месяцев взяли ипотеки больше, чем за весь 2020 год

Как сообщает 29 ноября Объединенное кредитное бюро (ОКБ), располагающее данными о примерно 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитов, с начала года россияне взяли 1,48 млн таких займов, что на 12% больше, чем в январе — октябре 2020 года (1,33 млн шт.).



В октябре жители страны получили 145 тыс. ипотечных кредитов на сумму 440 млрд рублей. В штуках это на 29% меньше, чем в прошлом октябре, и на 16% меньше в деньгах. Генеральный директор ОКБ Артур Александрович связал сокращение выдач в октябре с быстрым ростом стоимости квадратного метра и увеличением ставок. Средняя полная стоимость кредита (ПСК, процентная ставка и иные платежи) в октябре выросла на 0,1% — до 9,3% годовых. Год назад этот показатель в сегменте ипотечного кредитования составлял 8,7% годовых.

