В Португалии «омикроном» заразились 13 футболистов клуба «Белененсеш». Они подарили болельщикам самый странный матч года

«В ожидании дополнительной информации о передаче, воздействии и эффективности вакцины против варианта «омикрон» органы здравоохранения решили в качестве профилактики изолировать людей, контактировавших с инфицированными. Предусмотрено также их тестирование», — рассказали в INSA.

Как пишет издание 29 ноября, анализы были проведены накануне у игроков профессионального футбольного клуба «Белененсеш САД» (B-SAD). Один из них недавно посетил Южную Африку.

В Португалии выявили 13 случаев заражения вариантом коронавируса «омикрон». Об этом сообщило CNN Portugal , ссылаясь на Национальный институт Сауде доктора Рикардо Хорхе (INSA).

Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса «Белененсеш» стал участником самого странного матча 2021 года в топ-лигах Европы. Команде пришлось дома играть с «Бенфикой» вдевятером, при этом один из номинальных вратарей бегал в поле. Гости решили судьбу матча в свою пользу без проблем и выиграли первый тайм со счетом 0:7.



Футболисты «Белененсеша» вышли из абсурдной ситуации оригинально. Во втором тайме хозяева появились на поле уже всемером, и после ввода мяча в игру один из футболистов «получил травму». Команда осталась вшестером, что автоматически приводит к техническому поражению «Белененсеша».



«Фонтанка» писала, что в Центре Гамалеи призвали не поднимать панику из-за появления нового штамма коронавируса. По словам руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимира Гущина, меры профилактики против COVID-19 сохраняются — это вакцинация, ревакцинация и маски.

До этого новый вариант выявили в шести африканских странах. В перспективе он более живучий и активно распространяющийся, чем те, что обнаруживали ранее. В России случаев нового штамма коронавируса пока не обнаружено.

