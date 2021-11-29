В Португалии «омикроном» заразились 13 футболистов клуба «Белененсеш». Они подарили болельщикам самый странный матч года

В Португалии выявили 13 случаев заражения вариантом коронавируса «омикрон». Об этом сообщило CNN Portugal, ссылаясь на Национальный институт Сауде доктора Рикардо Хорхе (INSA).
Как пишет издание 29 ноября, анализы были проведены накануне у игроков профессионального футбольного клуба «Белененсеш САД» (B-SAD). Один из них недавно посетил Южную Африку.
«В ожидании дополнительной информации о передаче, воздействии и эффективности вакцины против варианта «омикрон» органы здравоохранения решили в качестве профилактики изолировать людей, контактировавших с инфицированными. Предусмотрено также их тестирование», — рассказали в INSA.
Напомним, ранее из-за вспышки коронавируса «Белененсеш» стал участником самого странного матча 2021 года в топ-лигах Европы. Команде пришлось дома играть с «Бенфикой» вдевятером, при этом один из номинальных вратарей бегал в поле. Гости решили судьбу матча в свою пользу без проблем и выиграли первый тайм со счетом 0:7.
Футболисты «Белененсеша» вышли из абсурдной ситуации оригинально. Во втором тайме хозяева появились на поле уже всемером, и после ввода мяча в игру один из футболистов «получил травму». Команда осталась вшестером, что автоматически приводит к техническому поражению «Белененсеша».
«Фонтанка» писала, что в Центре Гамалеи призвали не поднимать панику из-за появления нового штамма коронавируса. По словам руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимира Гущина, меры профилактики против COVID-19 сохраняются — это вакцинация, ревакцинация и маски.
До этого новый вариант выявили в шести африканских странах. В перспективе он более живучий и активно распространяющийся, чем те, что обнаруживали ранее. В России случаев нового штамма коронавируса пока не обнаружено.