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В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за «омикрона»

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Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи считает, что не стоит поднимать панику из-за штамма коронавируса «омикрон».

«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику», — цитирует 29 ноября заявление Владимира Гущина РИА Новости.

По его словам, меры профилактики против COVID-19 сохраняются прежними — это вакцинация, ревакцинация и маски. Он уверен, что существующие препараты смогут защищать от тяжёлого течения болезни.

Ранее в Центре Гамалеи рассказали, что проверят «Спутник V» на эффективность против «омикрона».

Подробности о новом штамме B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

graail
Попова сколотит группу очередных химиков и получит 05-й патент , на новую супер вакцину.
SU LUX INN
паниковать нет Причины - отвар Брюквы уже варится!
266456205
Просто надо нашим волшебным препаратом колоться чаще
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