В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за «омикрона»

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи считает, что не стоит поднимать панику из-за штамма коронавируса «омикрон».
«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику», — цитирует 29 ноября заявление Владимира Гущина РИА Новости.
По его словам, меры профилактики против COVID-19 сохраняются прежними — это вакцинация, ревакцинация и маски. Он уверен, что существующие препараты смогут защищать от тяжёлого течения болезни.
Ранее в Центре Гамалеи рассказали, что проверят «
Подробности о новом штамме B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».