Саакашвили в суде впервые появился на публике после задержания. Его сторонники устроили массовый митинг

В Тбилисском суде рассматривают дело Михаила Саакашвили. Об этом 29 ноября сообщает Первый канал Грузии, который публикует первое фото экс-президента на публике после задержания.
Вот так привезли #Саакашвили в суд. #Тбилиси pic.twitter.com/hJ98yPK4Bj— ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ 🇬🇪🇪🇺 (@Made_in_Georgia) November 29, 2021
Саакашвили обвиняют в разгоне оппозиционного митинга и захвате телекомпании «Имеди» в 2007 году.
Первая фотография Саакашвили из здания суда. Только Общественному вещателю разрешили присутствовать в суде. Другие СМИ подобной возможности лишены.🤔 pic.twitter.com/cgm9edXzEm— Alexander (@avaza1972) November 29, 2021
Сторонники бывшего президента устроили массовую акцию протеста у здания суда. Периодически происходят стычки с полицией.
Ситуация на акции протеста у Тбилисского городского суда, где должен пройти процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, накалилась. Обстановка обострилась после того, как полиция заставила нескольких митингующих спуститься со здания поста охраны.#Саакашвили #Грузия pic.twitter.com/p2z43v8unC— egazet (@egazet_) November 29, 2021
В МВД республики призвали митингующих избегать нарушения закона.