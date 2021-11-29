Саакашвили в суде впервые появился на публике после задержания. Его сторонники устроили массовый митинг

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший этот пост с 2004 года, покинул страну в 2013 году и уехал на Украину. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел, по которым Саакашвили приговорили к нескольким тюремным срокам. На Украине бывший президент Грузии получил в 2015 году протекторат Петра Порошенко и должности председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко, также ему было даровано гражданство Украины. В августе прошлого года он объявил о желании вернуться в Грузию.



В первый день октября Саакашвили опубликовал видео о своем возвращении на Родину. На грузинском языке он подчеркнул, что «рисковал всем, своей жизнью, своей свободой», чтобы оказаться дома. Он призвал соотечественников прийти на местные выборы 2 октября, а затем выйти на улицы. В тот же день экс-президента задержали.