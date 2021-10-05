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Грузинские телеканалы показали поимку Саакашвили. Экс-президента задержали после застолья с водкой и хинкали

Саакашвили задержали после застолья

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В Интернете появилась видеозапись ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которую показали по ТВ. Об этом 5 октября сообщает местное издание Palitra News.

Видео было снято в тбилисской квартире. На нем мужчина в гражданской одежде надевает наручники на бывшего главу республики. Перед выходом из дома Саакашвили разрешили допить напиток из стакана.

В ролике также заметен стол, на котором пользователи интернета разглядели водку и хинкали.

В первый день октября Саакашвили опубликовал видео о своем возвращении в Грузию. На грузинском языке он подчеркнул, что «рисковал всем, своей жизнью, своей свободой», чтобы оказаться дома. Он призвал соотечественников прийти на местные выборы 2 октября, а затем выйти на улицы. В тот же день экс-президента задержали.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимавший этот пост с 2004-го, покинул страну в 2013 году и уехал на Украину. На родине против него был возбужден ряд уголовных дел, по которым Саакашвили приговорили к нескольким тюремным срокам. На Украине бывший президент Грузии получил в 2015 году протекторат Петра Порошенко и должность председателя Одесской областной государственной администрации, главы наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, председателя Совещательного международного совета реформ Украины и советника Порошенко, а также ему было даровано гражданство Украины. В августе прошлого года он объявил о желании вернуться в Грузию.

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Комментарии (10)

Greedleak
Вино пьют тоже, но как мне показалось со своей колокольни- по определенным поводам. Свадьба там, или похороны. Затариваются сразу в 19 л бутыли. А в уличных кафе вино пьют разве что туристы. Аборигены предпочитают украинскую водку и пиво.
Павел Михайлов
Я такой старый, что помню как грузины вино пили.
SERGEY111
" Украл , выпил - в тюрьму " . (с).
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