В Интернете появилась видеозапись ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которую показали по ТВ. Об этом 5 октября сообщает местное издание Palitra News.



Видео было снято в тбилисской квартире. На нем мужчина в гражданской одежде надевает наручники на бывшего главу республики. Перед выходом из дома Саакашвили разрешили допить напиток из стакана.



В ролике также заметен стол, на котором пользователи интернета разглядели водку и хинкали.

