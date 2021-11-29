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В Кузбассе ввели режим ЧС после взрыва на шахте «Листвяжная»

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Режим ЧС введен в Кемеровской области после взрыва на шахте «Листвяжная». Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Цивилев.

«В связи с гибелью людей на ООО «Шахта «Листвяжная» ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», — говорится в документе, опубликованном 29 ноября на сайте администрации.

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, пострадали 126. Суд арестовал директора шахты, его первого заместителя, начальника участка и двух инспекторов Ростехнадзора. Власти Кузбасса начали выплаты семьям жертв ЧП.

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Комментарии (1)

VKuser188688999
Интересно -вот мы помогаем шахтерам Донбаска . а вот они предложили свою помощь нашим . Русским . шахтерам ? Или они только халяву любят ...
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