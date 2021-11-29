В Кузбассе ввели режим ЧС после взрыва на шахте «Листвяжная»

Режим ЧС введен в Кемеровской области после взрыва на шахте «Листвяжная». Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Цивилев.



«В связи с гибелью людей на ООО «Шахта «Листвяжная» ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», — говорится в документе, опубликованном 29 ноября на сайте администрации.



Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, пострадали 126. Суд арестовал директора шахты, его первого заместителя, начальника участка и двух инспекторов Ростехнадзора. Власти Кузбасса начали выплаты семьям жертв ЧП.

