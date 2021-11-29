Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» набирает обороты: проголосовать можно уже по 13 номинациям

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Чтобы было понятно, за кого и как голосовать, мы решили еще раз собрать вместе всех финалистов и разложить по полочкам, как все устроено.

Что это за премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»?

Это премия, инициатором которой является городской портал «Фонтанка.ру». Уже третий год она проводится в народном формате: финалистов по основным 10 номинациям называют сами читатели.

В этом году в основной список вошли:

Бар



Банк



Вуз



Загородный отдых



Онлайн-сервис



Работодатель

Ресторан



Салон красоты/барбершоп

Служба доставки



Супермаркет

Есть номинации, в которых топ-10 определяет сама редакция с помощью экспертов и партнеров премии. В 2021 году это:

Человек года



Строительная компания



Негосударственный театр

Когда ТОП-10 определены, то можно голосовать за них на странице премии, а по отдельным номинациям — на специальных страницах для голосования для негосударственных театров и «Человека года». Кто вошёл в список лучших компаний 2021 года?

В сентябре и октябре читатели «Фонтанки» выдвигали своих претендентов на выход в финал. И 25 октября организаторы премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» раскрыли названия топ-10 компаний по 10 номинациям, вручив дипломы лидерам читательского мнения.

Финалистами по 10 «народным» номинациям стали: Бар: «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов», «Контакт бар», «Неканон», Bar 812, Kwakker, Manneken Pis, Old Whale, Orthodox, The Right Place. Ресторан: «Евразия», «Марчеллис», «Палкинъ», «Пхали-хинкали», «Токио Сити», «Хачапури и Вино», чайхана «Чабрец», Bahroma, Birch, Frank.



Вуз: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Университет ИТМО.

Загородный отдых: база отдыха «Илоранта», загородный клуб «Жемчужина», загородный клуб «Скандинавия» и СПА, загородный клуб Б•О•Р 812, загородный комплекс The Lagom, загородный Spa-отель «Аквамарин», курорт «Охта Парк», курорт «Игора», сеть загородных коттеджей ЁLKI, сеть коттеджей «Сова».

Лучший работодатель: Альфа-Банк, АО «Силовые машины», «Марвел-Дистрибуция», ПАО «Газпром нефть», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, «Русские самоцветы», фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС», Fitness House, Solopharm, X5 RETAIL GROUP.



Онлайн-сервис: «ВКонтакте», «Госуслуги», «Кинопоиск», онлайн-кинотеатр IVI, онлайн-магазин квартир «КВС», «Сбермаркет», «Тинькофф», «Яндекс.Маркет», OZON, Wildberries.

Служба доставки: Почта России, «Пятерочка Доставка», «Самокат», СДЭК, СТД «Петрович», «Яндекс.Еда», Delivery Club, Dostaevsky, OZON, Yami-Yami.

Банк: Альфа-Банк, Банк «Открытие», Банк «Санкт-Петербург», ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, СМП Банк, «Тинькофф».

Супермаркет: «Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Лента», «Магнит», «О'Кей», «Перекресток», «Пятерочка», «Семишагофф», Eurospar, Prisma.

Студия красоты и/или барбершоп: Hardy's Barbershop, Осипов имидж студия, студия «Зелёная», Beauty Today, CUT-OK, Friends, Haft Барбершоп, Oldboy, ROGNEDA, TOPGUN.

В финал номинации «Строительная компания» вышли: ГК «Ленстройтрест», ГК «Полис Групп», Группа «Эталон», Группа RBI, Группа компаний «КВС», Объединение «Строительный трест», ПАО «Группа ЛСР», Холдинг «РСТИ», Холдинг Setl Group, LEGENDA Intelligent Development.

На звание лучшего негосударственного театра Петербурга претендуют: Karlsson haus, Театр post, Кук фо (Кукольный формат), Театральная компания «Разговоры», Театральная лаборатория Яны Туминой, Театр ненормативной пластики, Невидимый театр, ЦЕХЪ театр, Социально-художественный театр, Плохой театр. Номинация «Человек года» собрала 10 очень разноплановых личностей: Oxxxymiron, Лилия Ахаимова, Борис Вишневский, Андрей Калина, Владимир Кехман, Зинаида Корнева (посмертно), Дмитрий Морозов, Борис Пиотровский, Сергей Рукшин, Александр Ткаченко. Прочитать подробнее о каждом номинанте и сделать свой выбор можно здесь. Как победить?

Победит тот, за кого читатели отдадут больше всех голосов. А чтобы не было накруток — есть механизм авторизации на сайте премии, а в голосовании за «Человека года» и за лучший негосударственный театр включено распознавание ip-адресов.

А вот честная агитация разрешена. И номинанты не упускают возможности рассказать на своих сайтах и в соцсетях о том, что они вошли в ТОП-10 городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», а также попросить поддержки и голосов.

