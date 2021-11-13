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Стартовало голосование за лучшую строительную компанию на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

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В списке номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» пополнение: теперь читатели могут проголосовать и за лучшую строительную компанию города. Топ-10 компаний, представленных в этой номинации, были объявлены в пятницу, 12 ноября, на награждении профессиональной премией «Строитель города».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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В отличие от других десяти номинаций, где претендентов на победу называли сами читатели, список из 10 строительных компаний был сформирован экспертным сообществом. При его составлении учитывались три параметра из базы данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ): объемы строительства, объем ввода жилья и потребительские качества, а также участие в премии «Строитель города».

В итоге десятка финалистов выглядит так:

  • ГК «Ленстройтрест»
  • ГК «Полис Групп»
  • Группа «Эталон»
  • Группа RBI
  • Группа компаний «КВС»
  • Объединение «Строительный трест»
  • ПАО «Группа ЛСР»
  • Холдинг «РСТИ»
  • Холдинг Setl Group
  • LEGENDA Intelligent Development

Чтобы проголосовать за лучшую строительную компанию, необходимо перейти на страницу премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», нажать кнопку «Голосовать», авторизоваться через социальные сети «ВКонтакте» или Facebook или через Telegram (это позволяет избежать накрутки голосов) — и выбрать победителя. Теперь можно выбрать победителей в 11 номинациях, включая новую — «Строительная компания». Победители будут объявлены на торжественной церемонии 16 декабря.

Официальным партнером номинации выступает СРО А «Объединение строителей СПб».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом.ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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