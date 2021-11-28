В Крыму задержали ещё одного местного чиновника. За бывшим начальником управления единого заказчика Керчи пришла ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержала в Крыму бывшего начальника управления единого заказчика администрации города Керчи Сергея Органова. Его подозревают в получении взяток, сообщает вечером 28 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.
«Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток за покровительство при приёмке выполненных подрядчиками строительных работ и их оплате. Речь идёт о нескольких эпизодах», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, у Органова прошли обыски, в ходе которых были изъяты материальные ценности. Возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе по статье 290 УК РФ (получение взятки).
Отметим, что за последний месяц это уже далеко не первый крымский чиновник, попавший в руки правоохранительных органов по различным статьям УК. В начале ноября по подозрению во взяточничестве сотрудниками ФСБ с поличным был задержан глава администрации города Белогорска Игорь Ипатко. Спустя несколько дней по делу о госизмене задержали экс-депутата горсовета Ялты и бывшего мэра посёлка Симеиз Юрия Ломенко, а на прошлой неделе суд в Москве арестовал по подозрению в получении особо крупной взятки министра культуры Крыма Арину Новосельскую.