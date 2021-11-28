В Крыму задержали ещё одного местного чиновника. За бывшим начальником управления единого заказчика Керчи пришла ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержала в Крыму бывшего начальника управления единого заказчика администрации города Керчи Сергея Органова. Его подозревают в получении взяток, сообщает вечером 28 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.



«Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток за покровительство при приёмке выполненных подрядчиками строительных работ и их оплате. Речь идёт о нескольких эпизодах», — уточнил собеседник агентства.

