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ФСБ задержала мэра крымского города при получении взятки

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В Крыму сотрудники ФСБ с поличным задержали главу администрации города Белогорска Игоря Ипатко по подозрению в получении взятки. Об этом 2 ноября сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — отметил Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

На сайте правительства города указано, что Игорь Ипатко занимает пост главы администрации с 2019 года.

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Комментарии (11)

Владислав Терехин
А по любому Аксенова снимут, как бы ни шлифовался уже вероятнее всего в этом году.
doorbal_
Полагаю что дело было так...
Предложили 200, отказался и попросил 500.
Пошли выше и 200 предложили Аксенову, тот согласился на 300.
Ну а чтобы вопросов не возникало занесли 500 Ипатко и сдали.
Профит!
NAFTALIN 2000-2036
А что, отец,-спросил немолодой человек, затянувшись,-- лоси у вас в Крыму есть?
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