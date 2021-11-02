ФСБ задержала мэра крымского города при получении взятки

В Крыму сотрудники ФСБ с поличным задержали главу администрации города Белогорска Игоря Ипатко по подозрению в получении взятки. Об этом 2 ноября сообщил глава региона Сергей Аксенов.



«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорска Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — отметил Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».