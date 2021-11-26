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Не превратился в ланч. В Нижнем Новгороде енот уходил от собаки и укрылся в ресторане

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Дворняга устроила погоню за енотом в Нижнем Новгороде. Убегая от опасности, зверь провалился в подвал ресторана, где дождался спасателей.

Как сообщили 26 ноября в городской администрации, енота заметила местная жительница и вызвала спасателей.

«От очевидца поступило сообщение, что за енотом на улице погналась собака, и зверек, пытаясь убежать, провалился в подвал», — рассказали «Интерфаксу» в диспетчерской службе.

Поймать енота удалось только в специальных перчатках. Животное передали в государственную ветклинику, где его привили от бешенства. Сейчас зверю подыскивают новый дом.

Еноты нередко сбегают от своих хозяев. Похожая история несколько дней назад случилась в Ленобласти. Зверек по кличке Толик сбежал от своей хозяйки и несколько часов блуждал по Мурино. Владелица животного нашла его после сообщений в соцсетях, но сразу после этого решила с ним расстаться навсегда. Сейчас Толик живет в приюте «Енотская правда».

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Комментарии (1)

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