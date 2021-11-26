Не превратился в ланч. В Нижнем Новгороде енот уходил от собаки и укрылся в ресторане

Дворняга устроила погоню за енотом в Нижнем Новгороде. Убегая от опасности, зверь провалился в подвал ресторана, где дождался спасателей.



Как сообщили 26 ноября в городской администрации, енота заметила местная жительница и вызвала спасателей.



«От очевидца поступило сообщение, что за енотом на улице погналась собака, и зверек, пытаясь убежать, провалился в подвал», — рассказали «Интерфаксу» в диспетчерской службе.



Поймать енота удалось только в специальных перчатках. Животное передали в государственную ветклинику, где его привили от бешенства. Сейчас зверю подыскивают новый дом.

