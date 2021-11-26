Нефть марки Brent подешевела до 74 долларов за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent ускорили падение к вечеру пятницы. Как следует из данных торгов 26 ноября, они находятся ниже 74 долларов за баррель и продолжают снижаться.



К полудню стоимость январского фьючерса на Brent падала https://www.fontanka.ru/2021/11/26/70278896/ уже на 4%. К вечеру она впервые с 14 сентября опустилась ниже отметки в 74 долларов за баррель. По данным на 18:57, нефть подешевела на 10,42%, до 73,65 долларов за бочку.



Также к вечеру ускорили падение основные индексы рынков европейских стран. Больше всех обрушился испанский IBEX — на 4,55%. Российский РТС падает на 4,37%, индекс Мосбиржи — на 3,27%. Курс доллара после утреннего роста остановился на отметке 75,54 рубля.

