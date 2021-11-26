Нефть марки Brent подешевела до 74 долларов за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent ускорили падение к вечеру пятницы. Как следует из данных торгов 26 ноября, они находятся ниже 74 долларов за баррель и продолжают снижаться.
К полудню стоимость январского фьючерса на Brent падала https://www.fontanka.ru/2021/11/26/70278896/ уже на 4%. К вечеру она впервые с 14 сентября опустилась ниже отметки в 74 долларов за баррель. По данным на 18:57, нефть подешевела на 10,42%, до 73,65 долларов за бочку.
Также к вечеру ускорили падение основные индексы рынков европейских стран. Больше всех обрушился испанский IBEX — на 4,55%. Российский РТС падает на 4,37%, индекс Мосбиржи — на 3,27%. Курс доллара после утреннего роста остановился на отметке 75,54 рубля.
Так рынки реагируют на сообщения о новом штамме COVID-19, получившем название B.1.1.529. Пока про него известно мало. Он обладает большим количеством мутаций, многие из которых указывают на устойчивость к вакцинам. Десять случаев заболевания новым штаммом выявлены в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
Инвесторов беспокоит, что новый штамм появился в преддверии встречи ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе.