FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -3
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов обеднел на миллиард долларов за день из-за нового штамма коронавируса

5
Печать

Состояние главы и основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова за день уменьшилось на 1 млрд долларов. Об этом 26 ноября пишет Forbes со ссылкой на данные своего рейтинга Forbes Real-Time.

По данным издания, капитал миллиардера упал на 3,8%, до 25,3 млрд долларов. Стоимость акций «Лукойла» снижалась более чем на 5% на фоне падения нефтяного рынка из-за новостей о распространении нового штамма коронавируса. К вечеру произошла коррекция, падение составляет около 3,3%.

«Фонтанка» писала о падении фондового рынка, цен на нефть и рубля. Падают и европейские рынки — причиной является все тот же новый штамм коронавируса из ЮАР. Подробнее о нем читайте в материале «Фонтанки».

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Jot
Где мои доходы от продажи моей доли в нефти? Где доходы любой бабушки, гражданки РФ, от продажи ее доли в нефти? Чтобы не задавать таких глупых вопросов кому-либо, а тем более власти - учитесь.
263888341
Держись там! Здоровья тебе. Будут деньги, поможем чем сможем.
houspi
Значит бензин подорожает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний