Глава «Лукойла» Вагит Алекперов обеднел на миллиард долларов за день из-за нового штамма коронавируса

Состояние главы и основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова за день уменьшилось на 1 млрд долларов. Об этом 26 ноября пишет Forbes со ссылкой на данные своего рейтинга Forbes Real-Time.



По данным издания, капитал миллиардера упал на 3,8%, до 25,3 млрд долларов. Стоимость акций «Лукойла» снижалась более чем на 5% на фоне падения нефтяного рынка из-за новостей о распространении нового штамма коронавируса. К вечеру произошла коррекция, падение составляет около 3,3%.



«Фонтанка» писала о падении фондового рынка, цен на нефть и рубля. Падают и европейские рынки — причиной является все тот же новый штамм коронавируса из ЮАР. Подробнее о нем читайте в материале «Фонтанки».

