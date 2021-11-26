Европейские фондовые рынки падают на фоне беспокойства из-за нового штамма COVID-19

Фондовые рынки стран Западной Европы падают из-за беспокойства инвесторов, вызванного сообщениями о новом штамме COVID-19. Об этом свидетельствуют данные торгов 26 ноября.
Испанский индекс IBEX обрушился на 3,8%, австрийский ATX — на 3,7%, французский САС 40 — на 3,4%. Итальянский индекс FTSE MIB снижается на 2,9%, британский FTSE 100 и немецкий DAX потеряли соответственно 2,7% и 2,5%. Сводный индекс всех крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 падает на 2,9%.
Тренд не обошел стороной ключевые российские индексы. РТС после двух часов дня теряет 3,7%, индекс Мосбиржи — 2,6%. Цены на нефть Brent ускорили падение до 5,8%. Растет курс доллара.
Рынки лихорадит из-за сообщений о новом штамме COVID-19, получившем название B.1.1.529. Пока про него известно мало. В частности, он обладает большим количеством мутаций, многие из которых указывают на его устойчивость к вакцинам. Десять случаев заболевания новым штаммов выявлены в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».