Европейские фондовые рынки падают на фоне беспокойства из-за нового штамма COVID-19

Фондовые рынки стран Западной Европы падают из-за беспокойства инвесторов, вызванного сообщениями о новом штамме COVID-19. Об этом свидетельствуют данные торгов 26 ноября.



Испанский индекс IBEX обрушился на 3,8%, австрийский ATX — на 3,7%, французский САС 40 — на 3,4%. Итальянский индекс FTSE MIB снижается на 2,9%, британский FTSE 100 и немецкий DAX потеряли соответственно 2,7% и 2,5%. Сводный индекс всех крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 падает на 2,9%.



Тренд не обошел стороной ключевые российские индексы. РТС после двух часов дня теряет 3,7%, индекс Мосбиржи — 2,6%. Цены на нефть Brent ускорили падение до 5,8%. Растет курс доллара.

