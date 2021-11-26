360 миллиардов евро заработали международные корпорации на пандемии

Международные корпорации заработали благодаря пандемии дополнительные €360 млрд. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование учёных из чешского Карлова университета. Издание отмечает, что исследование было сделано по заказу фракции левых в Европарламенте.



Больше всех на пандемии в 2020 году заработали американские корпорации — около €100 млрд. На втором месте французские — €20 млрд. Немцы — третьи с результатом в €15 млрд.



Аналитики выделили 1,8 тыс. международных корпораций, выигравших от пандемии. Их прибыль за прошлый год существенно превысила их собственные прогнозы и ожидания. Основные сверхприбыли фиксировались у промышленных компаний (41%), компаний IT-сектора (21%) и у финансовых структур (16%).

