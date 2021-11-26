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360 миллиардов евро заработали международные корпорации на пандемии

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Международные корпорации заработали благодаря пандемии дополнительные €360 млрд. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование учёных из чешского Карлова университета. Издание отмечает, что исследование было сделано по заказу фракции левых в Европарламенте.

Больше всех на пандемии в 2020 году заработали американские корпорации — около €100 млрд. На втором месте французские — €20 млрд. Немцы — третьи с результатом в €15 млрд.

Аналитики выделили 1,8 тыс. международных корпораций, выигравших от пандемии. Их прибыль за прошлый год существенно превысила их собственные прогнозы и ожидания. Основные сверхприбыли фиксировались у промышленных компаний (41%), компаний IT-сектора (21%) и у финансовых структур (16%).

«Пришло время, когда эти корпорации должны внести свой вклад в преодоление кризиса»,— заявил депутат Европарламента от левых Мартин Ширдеван, для единомышленников которого выводы исследователей доказывают необходимость введения налога на сверхприбыль транснациональных корпораций.

В июле 2021 года 130 крупнейших стран мира поддержали идею глобального минимального налога на прибыль корпораций в размере 15%, чтобы в том числе затруднить уклонение от налогов через офшоры и иностранные юрисдикции. Россия готовится к принятию соответствующих решений.

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Комментарии (1)

al_je
Люди - новая нефть, говорили они...
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