В России введут новый цифровой налог для иностранцев

Цифровой налог для иностранных IT-компаний может быть введён в России. Об этом 2 сентября сообщил замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.
«Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР — PILLAR1 и PILLAR2, — цитирует «Интерфакс» члена правительства. — Идет проработка детальных механизмов и модели».
ОЭСР — это организация экономического сотрудничества и развития, которая была создана в 1948 году и базируется в Париже. В неё входят 38 стран, включая Россию. PILLAR1 и PILLAR2 — предложения ОЭСР по концептуально новому унифицированному подходу к налогообложению международных компаний в условиях цифровой экономики. В том числе по ним предоставляется право на налогообложение части прибыли международных компаний тем странам, в которых находятся пользователи — вне зависимости от физического присутствия самих компаний в этих странах.
По словам замглавы Минцифры Паршина, детальное описание модели нового налога может быть опубликовано уже в ноябре.
«После того как глобальное регулирование будет внедрено, локальные цифровые налоги, которые были ведены до этого в ряде стран, будут отменены», — отметил чиновник в кулуарах ВЭФ-2021.
Модель нового цифрового налога предусматривает минимальную ставку для глобальных цифровых корпораций не ниже 15%. О своей поддержке инициативы заявили уже 130 стран мира.
В начале лета вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснял затягивание введения второго пакета мер поддержки IT-отрасли как раз именно тем, что РФ должна была определиться с моделью цифрового налога для иностранных компаний — это либо введение внутригосударственного налога для цифровых компаний, либо применение налогообложения ОЭСР, напоминает «Интерфакс».
30 августа глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что второй пакет поддержки IT-отрасли появится в ближайшие дни. Пакет включает более 60 различных мер поддержки IT-отрасли. По задумке чиновников, он должен выровнять условия для ведения IT-бизнеса в России, сделать его более выгодным, чем в других юрисдикциях.