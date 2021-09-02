В России введут новый цифровой налог для иностранцев

Цифровой налог для иностранных IT-компаний может быть введён в России. Об этом 2 сентября сообщил замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

«Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР — PILLAR1 и PILLAR2, — цитирует «Интерфакс» члена правительства. — Идет проработка детальных механизмов и модели».

ОЭСР — это организация экономического сотрудничества и развития, которая была создана в 1948 году и базируется в Париже. В неё входят 38 стран, включая Россию. PILLAR1 и PILLAR2 — предложения ОЭСР по концептуально новому унифицированному подходу к налогообложению международных компаний в условиях цифровой экономики. В том числе по ним предоставляется право на налогообложение части прибыли международных компаний тем странам, в которых находятся пользователи — вне зависимости от физического присутствия самих компаний в этих странах.