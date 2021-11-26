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Девятибалльные пробки провожают водителей Петербурга на выходные. На КАД затор растянулся на 10 км

Дороги Петербурга в час пик 26 ноября покраснели на 9 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно бывает в половине шестого часа вечера в пятницу.

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По прогнозу аналитиков «Яндекс.Пробок», девятибалльные пробки на петербургских дорогах сохранятся в ближайший час. Особенно большой затор скопился на юго-востоке КАД. На внутреннем кольце собралась пробка длиной 9,6 километра от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Параллельно сохраняется такой же длины затор на внешнем кольце, там ползти приходится от Московского шоссе до Октябрьской набережной. Напомним, что на съезде с внешнего кольца на набережную опрокинулся самосвал с грунтом.

Еще одна необычно плотная пробка собралась на Мурманском шоссе. Там водители вынуждены толкаться 5,9 километра от АЗС до проспекта Большевиков. Обычно этот участок можно проехать за 13 минут, сейчас же в заторе можно потерять 1 час 3 минуты.

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Комментарии (12)

domepic
Печально. А ещё снега нет даже. Нужно срочно анализировать где создаются бытылочные горлышки и там расширять. К сожалению, придется пока расширять без перепланирования. В будущем, нужно сразу заложить достаточную ширину улицы
Fenomen
Если вокруг города понастроить бетонных ульев на несколько сотен тысяч человек и не обеспечить их скоростным общественным транспортом, то будем иметь то, что имеем.
А то и хуже.
iayaaz
а действительно, какого чёрта вы все на машинах катаетесь? все в метро! создавать неблагоприятную обстановку для бушующего вируса! вроде научно доказали - чем больше толпа - тем сильнее вирус боится человека (примеров мульон - перепись, выборы, алые труселя, сборища единой роисьи и т.д.)
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