Девятибалльные пробки провожают водителей Петербурга на выходные. На КАД затор растянулся на 10 км

По прогнозу аналитиков «Яндекс.Пробок», девятибалльные пробки на петербургских дорогах сохранятся в ближайший час. Особенно большой затор скопился на юго-востоке КАД. На внутреннем кольце собралась пробка длиной 9,6 километра от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Параллельно сохраняется такой же длины затор на внешнем кольце, там ползти приходится от Московского шоссе до Октябрьской набережной. Напомним, что на съезде с внешнего кольца на набережную опрокинулся самосвал с грунтом.
Еще одна необычно плотная пробка собралась на Мурманском шоссе. Там водители вынуждены толкаться 5,9 километра от АЗС до проспекта Большевиков. Обычно этот участок можно проехать за 13 минут, сейчас же в заторе можно потерять 1 час 3 минуты.