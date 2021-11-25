Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» мог стать взрыв метана

Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, предварительно, стал взрыв метана. Об этом 25 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина.
«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — сказал он.
По словам Демешина, на место ЧП из Москвы прибыли следователи СКР.
«Фонтанка» писала, что утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление, внутри находились 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек.
Сообщалось, что в результате ЧП погибли 11 горняков, судьба еще 35 шахтеров неизвестна. Пострадал 51 человек. Кроме того, жертвами трагедии стали трое спасателей из пропавшей в ходе операции группы, еще троих ищут.
СК расследует случившееся по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Президент России выразил соболезнования семьям погибших. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур. Генпрокуратура РФ после ЧП на «Листвяжной» намерена проверить все шахты Кузбасса.