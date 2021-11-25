Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» мог стать взрыв метана

Причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, предварительно, стал взрыв метана. Об этом 25 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина.



«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — сказал он.

По словам Демешина, на место ЧП из Москвы прибыли следователи СКР.

«Фонтанка» писала, что утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление, внутри находились 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек.