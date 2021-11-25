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Машина сбила женщину с собакой на переходе у Парка 300-летия Петербурга

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В Приморском районе Петербурга автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. Об этом 25 ноября рассказали очевидцы в соцсетях.

Горожанка угодила под машину у дома 143 по Приморскому проспекту, неподалеку от Парка 300-летия Петербурга. Она вместе с мужем и собакой шла по пешеходному переходу, а водитель не успел затормозить.

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По словам свидетелей, пострадавшей 74 года, ее увезли в больницу. Травмы получила и собака — у нее сломаны лапы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, пенсионерку сбил 56-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Комментарии (7)

Wasso74
Никого не хочу оправдывать ! но там ситуация очень непростая , водитель -скорее всего просто не видел пешеходов , там слабая подсветка перехода , +дорога мокрая вокруг чернота , я и то там притормаживаю ,зная что часто люди переходят , а пешеходы за лето привыкают,что их всегда пропускают и идут не думая про длину тормозного пути и тп , часто сам там хожу , мое мнение виноват конечно водитель но и не виноват -полагаю он реально не видел на темном фоне пешеходов в темной одежде хотя собака была серая -проезжал видел .
AlBerkut
Встретились два ССЗБ - Сами Себе Злобные Буратино.
Один слепошарый водятел, другая(-ие) - бессмертные Дунканы Маклауды, переходящие дорогу не глядя...
Да, пешеход всегда (почти) прав, но не всегда жив...
Трудно что ли дорогу переходя по сторонам посмотреть, все ли водилы видят, пропускают ли?
Бабушке здоровья, ну а водиле 'лечебного фитнеса', то есть пеших прогулок и оплаты лечения с моралкой.
266383776
водитель любил себя в глаза.
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