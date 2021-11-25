Машина сбила женщину с собакой на переходе у Парка 300-летия Петербурга

Горожанка угодила под машину у дома 143 по Приморскому проспекту, неподалеку от Парка 300-летия Петербурга. Она вместе с мужем и собакой шла по пешеходному переходу, а водитель не успел затормозить.

В Приморском районе Петербурга автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. Об этом 25 ноября рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, пострадавшей 74 года, ее увезли в больницу. Травмы получила и собака — у нее сломаны лапы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, пенсионерку сбил 56-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

