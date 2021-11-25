Победа депутата-оппозиционера над единороссом Войтановским по иску на 1 рубль устояла в горсуде

Городской суд Петербурга оставил в силе решение первой инстанции по иску депутата МО «Лиговка-Ямская» Александра Изотова о защите чести и достоинства к главе этого муниципалитета Вадиму Войтановскому. Об этом 25 ноября Изотов сообщил на своей странице «ВКонтакте».



«Сегодня городской суд подтвердил решение первой инстанции в моём иске о защите чести. Войтановский не признал решение суда от 25.03.2021 года и подал апелляцию. При этом ни его юристы (а точнее, юристы нашего муниципалитета), ни он сам на заседания не явились», — написал народный избранник.

