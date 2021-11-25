КС на примере МО «Литейный округ» нашел лакуну в процедуре избрания главы муниципалитета

Действующее законодательство допускает ситуации, когда муниципальный совет долго не может избрать главу округа и в этом кресле автоматически «засиживается» председатель предыдущего созыва. Эти нормы идут вразрез с Основным законом страны. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, рассмотрев жалобу депутатов петербургского МО «Литейный округ». Об этом сообщает 25 ноября пресс-служба КС.

Суд изучил ситуацию, сложившуюся в петербургском муниципалитете. За 4 дня до выборов местных депутатов в 2019 году их предшественники поменяли устав, увеличив минимум голосов «за», чтобы утвердить председателя, с простого большинства (то есть больше половины депутатов) до квалифицированного большинства (то есть двух третей совета).



Из-за разногласий между членами совета, большинство в котором — избранники от партии «Яблоко», полномочия главы до сих пор исполняет председатель еще прошлого созыва. «Яблочники» подали иск, чтобы оспорить эту ситуацию.

Суд признал соответствующей главному закону страны вариативность минимального числа депутатов, которые должны проголосовать «за», чтобы новый глава считался избранным. Вместе с тем КС указал, что, когда из-за повышенной нормы голосования глава муниципалитета не может быть избран, у избранного ранее председателя появляется возможность сохранять за собой это кресло почти бесконечно, так как «никаких нормативных ограничителей воспроизведения этой ситуации неоднократно нет».

Кроме того, в расчет не берется даже то, попал ли глава прошлого созыва в новый или он не был избран.

«Такая практика может поставить под сомнение периодическую сменяемость состава органов власти. А также ограничить самостоятельное осуществление представительным органом МО полномочия по избранию главы из своего состава на основе мандата, полученного от избирателей», — говорится в сообщении пресс-службы КС.

