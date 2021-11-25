В Магнитогорске начальник отдела полиции сбил пенсионера

В Магнитогорске сотрудник полиции на «Форде» сбил пенсионера. Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.



По данным ведомства, 67-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего осмотрели медики, ехать в больницу он отказался, поэтому был отпущен домой.



Как пишет информагентство со ссылкой на источник, за рулем иномарки был начальник одного из районных отделов полиции города. Водитель прошел медицинское освидетельствование, признаков опьянения у него не было.

