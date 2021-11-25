FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +1
74.37р83.64р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Магнитогорске начальник отдела полиции сбил пенсионера

1
Печать

В Магнитогорске сотрудник полиции на «Форде» сбил пенсионера. Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

По данным ведомства, 67-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего осмотрели медики, ехать в больницу он отказался, поэтому был отпущен домой.

Как пишет информагентство со ссылкой на источник, за рулем иномарки был начальник одного из районных отделов полиции города. Водитель прошел медицинское освидетельствование, признаков опьянения у него не было.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал не акцентировать внимание на должности человека при освещении происшествий с участием представителей органов власти. Об этом он заявил после ДТП в Тюмени, где пьяный следователь насмерть сбил двух человек.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

alexadmin
И правда, новость - сотрудник полиции невиноватый, да еще и трезвый...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний