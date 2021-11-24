В СК подтвердили, что за рулём BMW, сбившего насмерть рабочих в Тюмени, был пьяный сотрудник ведомства

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения) в отношении сотрудника следственного управления регионального ведомства.



Как сообщили 24 ноября в пресс-службе СК, по данным следствия, в ночь с 23 на 24 ноября подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, управляя легковым автомобилем, на путепроводе улицы Федюнинского города Тюмени допустил наезд на двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

