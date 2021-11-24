В СК подтвердили, что за рулём BMW, сбившего насмерть рабочих в Тюмени, был пьяный сотрудник ведомства

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения) в отношении сотрудника следственного управления регионального ведомства.
Как сообщили 24 ноября в пресс-службе СК, по данным следствия, в ночь с 23 на 24 ноября подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, управляя легковым автомобилем, на путепроводе улицы Федюнинского города Тюмени допустил наезд на двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.
В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия, фиксируют повреждения автомобиля, изымают следы и предметы преступления. Допрошены свидетели и очевидцы, назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения.
В СК также уточнили, что, учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому самой жесткой меры пресечения — заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника из Следственного комитета по отрицательным мотивам.
«Фонтанка» писала, что пьяным водителем автомобиля BMW, устроившим смертельное ДТП в Тюмени, мог быть 34-летний майор полиции. Сообщалось, что экспертиза показала в его крови 1,38 промилле алкоголя.