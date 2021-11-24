В Госдуме призвали не упоминать должности участников резонансных ДТП

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что нет необходимости акцентировать внимание на должности человека при освещении происшествий с участием представителей органов власти. Такое заявление он сделал на фоне новостей о смертельном ДТП в Тюмени с участием майора СК.



«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — 24 ноября процитировала Выборного издание «Газета.ру».

