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В Госдуме призвали не упоминать должности участников резонансных ДТП

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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что нет необходимости акцентировать внимание на должности человека при освещении происшествий с участием представителей органов власти. Такое заявление он сделал на фоне новостей о смертельном ДТП в Тюмени с участием майора СК.

«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — 24 ноября процитировала Выборного издание «Газета.ру».

Депутат отметил, что нередко после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать, при этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации.

«Фонтанка» писала, что в ночь на 24 ноября на улице Федюнинского в Тюмени, следователь, будучи пьяным, насмерть сбил двух дорожных рабочих. В салоне находились трое пассажиров, ни один из них не пострадал. СК по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении силовика.

Отметим, 22 ноября появилась информация о том, что в Государственную думу РФ внесли законопроект, который запрещает средствам массовой информации распространять сведения о национальности и вероисповедании преступников.

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Комментарии (22)

Аппаратчик мокрой классификации
Что там должности.. Звания нельзя указывать! И размер кошелька! :))
266439705
Что за умник мля предлагает принять это?? Наоборот с чинуш и прочих неприкасаемых спрос должен быть по полной программе! Прикрываясь ксивами,эти товарищи дохрена себе позволяют!!
Brevnault
Также Анатолий Выборный заявил, что нет необходимости акцентировать внимание на принадлежности к той или иной фракции депутата, вносящего не популярные, антинародные, а порой и антиконституционные предложения.
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