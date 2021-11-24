В Госдуме призвали не упоминать должности участников резонансных ДТП

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что нет необходимости акцентировать внимание на должности человека при освещении происшествий с участием представителей органов власти. Такое заявление он сделал на фоне новостей о смертельном ДТП в Тюмени с участием майора СК.
«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — 24 ноября процитировала Выборного издание «Газета.ру».
Депутат отметил, что нередко после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать, при этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации.
«Фонтанка» писала, что в ночь на 24 ноября на улице Федюнинского в Тюмени, следователь, будучи пьяным, насмерть сбил двух дорожных рабочих. В салоне находились трое пассажиров, ни один из них не пострадал. СК по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении силовика.
Отметим, 22 ноября появилась информация о том, что в Государственную думу РФ внесли законопроект, который запрещает средствам массовой информации распространять сведения о национальности и вероисповедании преступников.