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Эрмитаж заработал 5 миллионов в бюджет Петербурга на продаже NFT

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции 25 ноября подвел итоги кампании по продаже токенов с цифровыми копиями произведений искусства из собрания музея.

«Через посредника получили деньги, на это ушло некоторое время, получили 24 миллиона [рублей], из которых 5 миллионов — налоги городу, — рассказал Пиотровский. — Мы заработали 70 тысяч долларов Петербургу. Говоря об этом, я напоминаю, что у нас есть исследования, сколько денег музеи — в частности Эрмитаж — приносят городу, в котором находятся. Это не простой подсчет, сколько приехало туристов».

Напомним, в сентябре музею удалось продать все лоты цифровой коллекции, среди которых были «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

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Комментарии (6)

Pupin
Хороший бизнес. Деньги из воздуха.
тов
"Через посредника получили деньги, на это ушло некоторое время, получили 24 миллиона [рублей], из которых 5 миллионов — налоги городу, — рассказал Пиотровский"

Вот про посредника поподробнее, пожалуйста. Его фамилия не пиотровский? А инициалы?
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