Эрмитаж заработал 5 миллионов в бюджет Петербурга на продаже NFT

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции 25 ноября подвел итоги кампании по продаже токенов с цифровыми копиями произведений искусства из собрания музея.
«Через посредника получили деньги, на это ушло некоторое время, получили 24 миллиона [рублей], из которых 5 миллионов — налоги городу, — рассказал Пиотровский. — Мы заработали 70 тысяч долларов Петербургу. Говоря об этом, я напоминаю, что у нас есть исследования, сколько денег музеи — в частности Эрмитаж — приносят городу, в котором находятся. Это не простой подсчет, сколько приехало туристов».
Напомним, в сентябре музею удалось продать все лоты цифровой коллекции, среди которых были «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского и «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.