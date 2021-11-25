Ежегодный бал финского президента без QR-кодов отменили

Из-за ухудшения ситуации с пандемией в последние дни <...> нам, к сожалению, придётся отменить приём в президентском дворце 6 декабря 2021 года, — сообщается 26 ноября на официальном сайте президента Финляндии Саули Ниинисте.



В сообщении канцелярии главы государства подчёркивается, что все приглашённые в этом году смогут посетить прием в 2022 году.



Ниинисте также отметил, что ситуация с коронавирусом в Финляндии «стремительно ухудшается», и допустил введение новых ограничений.



Ранее стало известно, что приём президента может пройти без QR-кодов, несмотря на новые ограничения на массовые мероприятия. Канцелярия Ниинисте заверила, что это произошло из-за «пробела в законодательстве».

