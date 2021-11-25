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Ежегодный бал финского президента без QR-кодов отменили

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Из-за ухудшения ситуации с пандемией в последние дни <...> нам, к сожалению, придётся отменить приём в президентском дворце 6 декабря 2021 года, — сообщается 26 ноября на официальном сайте президента Финляндии Саули Ниинисте.

В сообщении канцелярии главы государства подчёркивается, что все приглашённые в этом году смогут посетить прием в 2022 году.

Ниинисте также отметил, что ситуация с коронавирусом в Финляндии «стремительно ухудшается», и допустил введение новых ограничений.

Ранее стало известно, что приём президента может пройти без QR-кодов, несмотря на новые ограничения на массовые мероприятия. Канцелярия Ниинисте заверила, что это произошло из-за «пробела в законодательстве».

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Комментарии (5)

264591241
Во всём мире как под копирку. Совпадение?
Аппаратчик мокрой классификации
"бал финского президента без QR-кодов" - эммм?? Звучит как бал без сатанистов, экстремистов, террористов и прочих гомосексуалистов.. :)))
Coriander
Видимо население не очень довольно?
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