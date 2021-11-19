Финский президент объяснил, почему его бал пройдет без QR-кодов на фоне ужесточения ограничений на массовые мероприятия

Традиционный прием президента Финляндии в честь Дня независимости республики пройдет без требования о QR-кодах о вакцинации.
«Официальные мероприятия государственного сектора, такие как прием в честь Дня независимости, не являются публичными в соответствии с законом о собраниях, поэтому [коронавирусные] ограничения на них не распространяются», — написал 19 ноября Саули Ниинисте в своем Facebook.
Он отметил, что это «ответ на вопрос, который ему многие задавали». Глава республики сообщил, что закон разрешает не проверять «паспорта о вакцинации» с QR-кодом на балу.
При этом Ниинисте заверил, что, несмотря на «пробел в законодательстве», мероприятие проведут в соответствии с коронавирусными ограничениями. В канцелярии президента выразили надежду, что гости вакцинируются или сделают ПЦР-тест за 48 часов.
Накануне в регионе Хельсинки согласовали ограничения на массовые собрания для людей без QR-кодов о вакцинации от COVID-19.
Традиционный прием президента в честь Дня независимости проводится 6 декабря и является главным событием светской жизни Суоми. Мероприятие транслируют в прямом эфире по телевидению. Трансляцию ежегодно смотрят миллионы финнов.