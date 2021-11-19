Финский президент объяснил, почему его бал пройдет без QR-кодов на фоне ужесточения ограничений на массовые мероприятия

Традиционный прием президента Финляндии в честь Дня независимости республики пройдет без требования о QR-кодах о вакцинации.



«Официальные мероприятия государственного сектора, такие как прием в честь Дня независимости, не являются публичными в соответствии с законом о собраниях, поэтому [коронавирусные] ограничения на них не распространяются», — написал 19 ноября Саули Ниинисте в своем Facebook.



Он отметил, что это «ответ на вопрос, который ему многие задавали». Глава республики сообщил, что закон разрешает не проверять «паспорта о вакцинации» с QR-кодом на балу.

