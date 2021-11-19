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Финский президент объяснил, почему его бал пройдет без QR-кодов на фоне ужесточения ограничений на массовые мероприятия

В Финляндии ужесточили проведение массовых мероприятий без QR-кодов

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Традиционный прием президента Финляндии в честь Дня независимости республики пройдет без требования о QR-кодах о вакцинации.

«Официальные мероприятия государственного сектора, такие как прием в честь Дня независимости, не являются публичными в соответствии с законом о собраниях, поэтому [коронавирусные] ограничения на них не распространяются», — написал 19 ноября Саули Ниинисте в своем Facebook.

Он отметил, что это «ответ на вопрос, который ему многие задавали». Глава республики сообщил, что закон разрешает не проверять «паспорта о вакцинации» с QR-кодом на балу.

При этом Ниинисте заверил, что, несмотря на «пробел в законодательстве», мероприятие проведут в соответствии с коронавирусными ограничениями. В канцелярии президента выразили надежду, что гости вакцинируются или сделают ПЦР-тест за 48 часов.

Накануне в регионе Хельсинки согласовали ограничения на массовые собрания для людей без QR-кодов о вакцинации от COVID-19.

Традиционный прием президента в честь Дня независимости проводится 6 декабря и является главным событием светской жизни Суоми. Мероприятие транслируют в прямом эфире по телевидению. Трансляцию ежегодно смотрят миллионы финнов.

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Комментарии (4)

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.... а тем временем.
--- В Волгограде противники QR-кодов ворвались в офис Роспотребнадзора
Работа ведомства, по словам очевидцев, практически полностью остановлена
Coriander
а может это просто .. чушь ? Если те, у кого должно быть больше всего информации не соблюдают ничего - может быть нас обманывают ?
vader
Ну что, кто-то еще думает, что коды имеют отношение к медицине? Нет, коды - это для народа, а для избранных - отдельная реальность. Совсем не виртуальная.
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