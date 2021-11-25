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«Надеемся, что удастся спасти находящихся под землей». Путин дал поручения по спасательной операции на шахте «Листвяжная»

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Владимир Путин дал поручения по спасательной операции на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 25 ноября сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства распорядился «сделать все» для помощи пострадавшим. «Мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу, под землей», — заметил Дмитрий Песков.

Путин также выразил соболезнования семьям погибших в Кемеровской области шахтеров.

В 08:51 по местному времени на шахте «Листвяжная» на глубине 250 метров произошло задымление. В шахте находилось 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек. СК расследует случившееся по статье 217 УК — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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Комментарии (1)

либералЪ76
еще одна шахта, ещё пол сотни погибших, очередные соболезнования
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