«Надеемся, что удастся спасти находящихся под землей». Путин дал поручения по спасательной операции на шахте «Листвяжная»

Владимир Путин дал поручения по спасательной операции на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 25 ноября сообщает РИА Новости.



Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства распорядился «сделать все» для помощи пострадавшим. «Мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу, под землей», — заметил Дмитрий Песков.

Путин также выразил соболезнования семьям погибших в Кемеровской области шахтеров.



В 08:51 по местному времени на шахте «Листвяжная» на глубине 250 метров произошло задымление. В шахте находилось 285 горнорабочих, на поверхность вывели 237 человек. СК расследует случившееся по статье 217 УК — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

