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Собянин заявил, что у коммунальщиков Москвы есть резерв к сокращению числа мигрантов

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В районных коммунальных службах Москвы есть резерв к сокращению числа мигрантов. Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 25 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на крупных предприятиях ЖКХ гастарбайтеров и так уже практически нет.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться»,— отметил Собянин.

Напомним, ранее мэр Москвы предложил уменьшить количество мигрантов при строительстве домов по программе реновации. По его мнению, к этой работе нужно привлекать специалистов из российских регионов.

Между тем в августе тот же Собянин заявлял, что отъезд мигрантов из России во время пандемии стал одной из причин роста инфляции.

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