Собянин заявил, что у коммунальщиков Москвы есть резерв к сокращению числа мигрантов

В районных коммунальных службах Москвы есть резерв к сокращению числа мигрантов. Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 25 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на крупных предприятиях ЖКХ гастарбайтеров и так уже практически нет.



«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться»,— отметил Собянин.

