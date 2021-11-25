ДТП с пожаром на КАД снял очевидец. Удар такой, что машина подпрыгивает на платформе эвакуатора

Новый ракурс на ДТП с пожаром на КАД публикует 25 ноября группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Аварию зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом жёлтого Transporter T4, отмечается в сообщении. «Очень было страшно, что сзади кто-то влетит», — добавляет автор. На записи видно, как эвакуатор очень резко выруливает со второго ряда в четвёртый и бьёт едущую там легковую «КИА». Удар такой, что подпрыгивает автомобиль на платформе эвакуатора.
«КИА» от удара откидывает в отбойник. Зацепившись за эвакуатор, она загорается.
Как уже писала «Фонтанка», авария произошла около 11 часов 24 ноября. По данным МЧС, в легковом автомобиле обгорел моторный отсек, никто не пострадал. Камера видеонаблюдения также зафиксировала непредсказуемый манёвр эвакуатора.