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ДТП с пожаром на КАД снял очевидец. Удар такой, что машина подпрыгивает на платформе эвакуатора

Эвакуатор пересёк все полосы на КАД и подцепил KIA

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Новый ракурс на ДТП с пожаром на КАД публикует 25 ноября группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Аварию зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом жёлтого Transporter T4, отмечается в сообщении. «Очень было страшно, что сзади кто-то влетит», — добавляет автор. На записи видно, как эвакуатор очень резко выруливает со второго ряда в четвёртый и бьёт едущую там легковую «КИА». Удар такой, что подпрыгивает автомобиль на платформе эвакуатора.

«КИА» от удара откидывает в отбойник. Зацепившись за эвакуатор, она загорается.

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Как уже писала «Фонтанка», авария произошла около 11 часов 24 ноября. По данным МЧС, в легковом автомобиле обгорел моторный отсек, никто не пострадал. Камера видеонаблюдения также зафиксировала непредсказуемый манёвр эвакуатора.

Кадр из видео »<a href="https://t.me/Megapolisonline" class="io-leave-page _" target="_blank">Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер</a>»
Кадр из видео »Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

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Комментарии (1)

SWd
Мне всегда казалось, что машины на эвакуаторах держатся на честном слове. А оно вон как надежненько, оказывается.
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