«Пьяный» эвакуатор пересек КАД и притер легковушку. ДТП с пожаром попало на видео

Три машины столкнулись на внешнем кольце КАД. Одна из них была на эвакуаторе, вторая загорелась.



Камеры видеофиксации запечатлели столкновение двух машин, после которого одна из них загорелась. ДТП на пару часов затруднило движение на участке кольцевой. Видео аварии 24 ноября появилось в телеграм-канале «Мегаполис».