«Пьяный» эвакуатор пересек КАД и притер легковушку. ДТП с пожаром попало на видео

Три машины столкнулись на внешнем кольце КАД. Одна из них была на эвакуаторе, вторая загорелась.
Камеры видеофиксации запечатлели столкновение двух машин, после которого одна из них загорелась. ДТП на пару часов затруднило движение на участке кольцевой. Видео аварии 24 ноября появилось в телеграм-канале «Мегаполис».
На ролике видно, как эвакуатор пытается играть в «шашечки» на 70-м километре КАД. Пересекает на большой скорости три полосы и в крайней левой впечатывает в ограждение «КИА». От удара легковой автомобиль загорается.
Как писала «Фонтанка», авария произошла в 11:03 поступил. В легковом автомобиле обгорел моторный отсек. По данным МЧС, в результате пожара пострадавших нет.
Поврежденные машины долго занимали частично вторую, а также третью и четвертую полосы. Пробка была порядка 2 километров.