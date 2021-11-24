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«Пьяный» эвакуатор пересек КАД и притер легковушку. ДТП с пожаром попало на видео

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Три машины столкнулись на внешнем кольце КАД. Одна из них была на эвакуаторе, вторая загорелась.

Камеры видеофиксации запечатлели столкновение двух машин, после которого одна из них загорелась. ДТП на пару часов затруднило движение на участке кольцевой. Видео аварии 24 ноября появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

На ролике видно, как эвакуатор пытается играть в «шашечки» на 70-м километре КАД. Пересекает на большой скорости три полосы и в крайней левой впечатывает в ограждение «КИА». От удара легковой автомобиль загорается.

Как писала «Фонтанка», авария произошла в 11:03 поступил. В легковом автомобиле обгорел моторный отсек. По данным МЧС, в результате пожара пострадавших нет.

Поврежденные машины долго занимали частично вторую, а также третью и четвертую полосы. Пробка была порядка 2 километров.

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Комментарии (2)

Static
Надо было бить, а не крутить баранкой. Залип в телефоне.
мухомор
Шашек не вижу.
Вижу, как эвакуаторщик проспал торможение и решил спасать ситуацию кручением рулём. По-хорошему таких надо лишать прав управления автотранспортными средствами пожизненно.
Удивительно, что не пострадал водитель легковушки.
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