На КАД столкнулись три машины, начался пожар

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 11:03 поступил вызов на 70-й километр внешнего кольца. В автомобиле KIA обгорел моторный отсек. Прибывшие на двух машинах 10 сотрудников МЧС ликвидировали открытое горение в 11:27. Сведения о пострадавших не поступали.



В пресс-службе ФКУ Упродор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что пожар произошёл после ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля, после чего один из них загорелся. Поврежденные машины занимают частично вторую, а также третью и четвертую полосы. По данным «Яндекс.Карт», выросла пробка длиной 1,7 километра.

