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На КАД столкнулись три машины, начался пожар

Небольшая пробка образовалась 24 ноября из-за ДТП с пожаром на юго-западе КАД.

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Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в 11:03 поступил вызов на 70-й километр внешнего кольца. В автомобиле KIA обгорел моторный отсек. Прибывшие на двух машинах 10 сотрудников МЧС ликвидировали открытое горение в 11:27. Сведения о пострадавших не поступали.

В пресс-службе ФКУ Упродор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что пожар произошёл после ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля, после чего один из них загорелся. Поврежденные машины занимают частично вторую, а также третью и четвертую полосы. По данным «Яндекс.Карт», выросла пробка длиной 1,7 километра.

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Сотрудники МЧС и ГИБДД на месте, «скорая» приезжала и уехала. Данных о пострадавших пока нет.

Этот пожар обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам очевидцев, на видео горит легковой автомобиль между грузовиком и эвакуатором.

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Комментарии (1)

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Кто-то очень спешил и спровоцировал ДТП, хочется верить, что и виновные в этом ДТП тоже сегодня куда-то опоздали!
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