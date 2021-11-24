Германия может отменить визы для некоторых туристов из России

Новый кабмин ФРГ выступил за отмену виз для некоторых категорий российских туристов. Об этом говорится в коалиционном договоре, который 24 ноября цитирует Die Welt.



«Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет», — сказано в документе.



Ранее новое правительство Германии заявило, что готово к конструктивному диалогу с Россией. При этом отмечается, что коалиция будет исходить из общей политики Евросоюза.

