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Германия может отменить визы для некоторых туристов из России

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Новый кабмин ФРГ выступил за отмену виз для некоторых категорий российских туристов. Об этом говорится в коалиционном договоре, который 24 ноября цитирует Die Welt.

«Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет», — сказано в документе.

Ранее новое правительство Германии заявило, что готово к конструктивному диалогу с Россией. При этом отмечается, что коалиция будет исходить из общей политики Евросоюза.

«Фонтанка» писала, что Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ сменит социал-демократ Олаф Шольц.

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Комментарии (1)

Денеб
Ой, не спеши отменять, золотой! Ой не спеши! Понаедут к вам туристы из одной известной нашей республики.... все до 25 лет.......
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