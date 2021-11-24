В Германии новый канцлер. Социал-демократ Олаф Шольц меняет Ангелу Меркель

Переговоры о формировании нового коалиционного правительства ФРГ завершены. Ангелу Меркель на посту канцлера сменит министр финансов Олаф Шольц. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс».



Фото: facebook.com/olafscholz Поделиться Поделиться







Сообщается, что Социал-демократическая партия Шольца, «зеленые» и Свободная демократическая партия договорились о распределении министерских портфелей. СДПГ получит шесть постов в дополнение к канцлеру Олафу Шольцу. Пять министерств достанется «зеленым». Членам СвДП — четыре места в правительстве.

Ранее в среду немецкие СМИ сообщали МИД ФРГ возглавит лидер «зеленых» Анналена Бербок. Первая в истории Германии женщина-министр иностранных дел известна как противница газопровода «Северный поток-2» и критик Китая за нарушение прав человека.



Олафу Шольцу 63 года. В 2007–2009 годах он работал министром труда и общественных дел ФРГ в правительстве Меркель. В 2018–2021 годах был министром финансов страны и параллельно вице-канцлером.

Ангеле Меркель 67 лет. Она занимала пост канцлера ФРГ с 2005 года.

Переговоры немецких политиков о будущей власти в Германии продолжались почти два месяца после сентябрьских парламентских выборов, итоги которых «Фонтанка» подводила с экспертом.

