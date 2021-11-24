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В Германии новый канцлер. Социал-демократ Олаф Шольц меняет Ангелу Меркель

Олаф Шольц станет канцлером ФРГ

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Переговоры о формировании нового коалиционного правительства ФРГ завершены. Ангелу Меркель на посту канцлера сменит министр финансов Олаф Шольц. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс».

Фото: facebook.com/olafscholz
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Сообщается, что Социал-демократическая партия Шольца, «зеленые» и Свободная демократическая партия договорились о распределении министерских портфелей. СДПГ получит шесть постов в дополнение к канцлеру Олафу Шольцу. Пять министерств достанется «зеленым». Членам СвДП — четыре места в правительстве.

Ранее в среду немецкие СМИ сообщали МИД ФРГ возглавит лидер «зеленых» Анналена Бербок. Первая в истории Германии женщина-министр иностранных дел известна как противница газопровода «Северный поток-2» и критик Китая за нарушение прав человека.

Олафу Шольцу 63 года. В 2007–2009 годах он работал министром труда и общественных дел ФРГ в правительстве Меркель. В 2018–2021 годах был министром финансов страны и параллельно вице-канцлером.

Ангеле Меркель 67 лет. Она занимала пост канцлера ФРГ с 2005 года.

Переговоры немецких политиков о будущей власти в Германии продолжались почти два месяца после сентябрьских парламентских выборов, итоги которых «Фонтанка» подводила с экспертом.

Фото: facebook.com/olafscholz

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Комментарии (6)

firma
Аннулену Бербок главой МИДа— это посильнее Фауста будет. Такую пургу она несёт, что волосы шевелятся.
Cвифт
.... уже переобуваются ?)))
--- Немецкие зелёные раскритиковали новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает Der Spiegel. До сих пор партия настаивала на отказе от реализации проекта. Представитель партии «Союз 90/Зелёные» Омид Нурипур подчеркнул, что действия США «неприемлемы даже для противников» проекта. По его словам, газопровод является «неправильным решением» самой Германии, а не США. (с)
Капитан Очевидность2
"МИД ФРГ возглавит лидер «зеленых» Анналена Бербок. Первая в истории Германии женщина-министр иностранных дел известна как противница газопровода «Северный поток-2» и критик Китая за нарушение прав человека"

Немчура уже даже главу МИДа не могут сами себе выбрать, америка им назначает подходящие кандидатуры?
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