После отравления в 575-й школе сотрудник столовой отстранён из-за «признаков инфекционного заболевания». Детей кормят сухпайками

Как рассказали в пресс-службе ведомства 24 ноября, к работе на пищеблоке в 575-й школе допустили сотрудника с «признаками инфекционного заболевания». Также были выявлены нарушения технологии приготовления блюд.



«В отношении юридического лица и ответственных должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ», — добавили в петербургском управлении Роспотребнадзора.



В конце прошлой недели у пятерых учащихся диагностировали кишечную инфекцию, двоих детей госпитализировали. На данный момент они выписаны из больницы на амбулаторное лечение. Столовая в школе всю неделю не работает. Детям выдают сухпайки. За организацию питания в учреждении отвечает АО «Фирма «Флоридан».

