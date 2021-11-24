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После отравления в 575-й школе сотрудник столовой отстранён из-за «признаков инфекционного заболевания». Детей кормят сухпайками

В 575-й школе Петербурга, где отравились дети, выявили сотрудника столовой с инфекционным заболеванием

Сотрудник пищеблока мог стать причиной массового отравления в 575-й школе Приморского района. Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства 24 ноября, к работе на пищеблоке в 575-й школе допустили сотрудника с «признаками инфекционного заболевания». Также были выявлены нарушения технологии приготовления блюд.

«В отношении юридического лица и ответственных должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ», — добавили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

В конце прошлой недели у пятерых учащихся диагностировали кишечную инфекцию, двоих детей госпитализировали. На данный момент они выписаны из больницы на амбулаторное лечение. Столовая в школе всю неделю не работает. Детям выдают сухпайки. За организацию питания в учреждении отвечает АО «Фирма «Флоридан».

По информации родителей, детям стало плохо к вечеру 19 ноября. Учеников мучила рвота. Директор школы признала, что отравились дети из разных классов, в одних по одному человеку, в других — до трёх.

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Комментарии (2)

usuder
Возвращать надо как было. Детское здоровье должно быть под контролем государства. Жесточайший контроль при закупке продуктов. Чтобы никаких откатов. Проверять машины, в которых доставляются продукты на кухню (это не должна быть ржавая газель без холодильника). И зарплата поваров должна быть конкурентноспособной. Чтобы 10 человек на одно место был конкурс.
126745288
пока не начнут сажать руководителей такого рода фирм и не введут серьезную уголовную ответственность, так и будут детей травить. понятно, что не специально, но за счет легкомыслия можно дел наворотить
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