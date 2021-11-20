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Пятерым ученикам в Петербурге вызывали скорую после отравления в школе, двоих госпитализировали

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Администрация Приморского района Петербурга, Роспотребнадзор и прокуратура разбираются в причинах плохого самочувствия учеников школы № 575. Пятерым детям вызывали экстренную медпомощь.

«По состоянию на утро 20 ноября в отделение детской скорой помощи, подведомственное районной администрации, за медицинской помощью обратились родители пятерых учеников, двое из них были госпитализированы в детскую инфекционную больницу № 3. Один ребёнок ночью был отпущен домой. Остальные наблюдаются медиками на дому», — сообщили в администрации района 20 ноября.

Специалисты обследуют учителей, работников пищеблока, в помещениях столовой отбирают пробы для анализов.

Как сообщили «Фонтанке» родители школьников, после пяти вечера 19 ноября в классных чатах самыми популярными словами стали «рвота», «макароны» и «скорая». Директор школы признала, что отравились дети из разных классов, в одних по одному человеку, в других до пяти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Анна Эстедт
В высшей касте Индии есть правило - есть только еду приготовленную человеком его касты. И что, вообще, нужно мамину стрепню есть. Заметьте, Helicobacter pylori - от плохо отмытых рук кормилицы (или повара шаурмы, например), яйцеглист с листьев салата вообще убирается за полчаса всего лишь (вымачивать в растворе 1 ст.ложка соли/уксуса на литр воды - Роспотребнадзор). Дискинезия желчно-выводящих путей - последствие гепатита Е, который мог пройти без желтухи, и однослойной туалетной бумаги в руках повара. Необходимо сдвинуть общество в сторону домашней еды из термоса. Тогда грехи одних (некомпетентность, лень) не будут выкашивать из эволюции других.
ДуремарСПб.
Поварята,что молчите,как город узнает что Пригожин тут не причем.
Ротовирус
Слава пригожину повару и его свинарнику где готовят еду детям из великой державы🤣🤣🤣
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