Пятерым ученикам в Петербурге вызывали скорую после отравления в школе, двоих госпитализировали

Администрация Приморского района Петербурга, Роспотребнадзор и прокуратура разбираются в причинах плохого самочувствия учеников школы № 575. Пятерым детям вызывали экстренную медпомощь.
«По состоянию на утро 20 ноября в отделение детской скорой помощи, подведомственное районной администрации, за медицинской помощью обратились родители пятерых учеников, двое из них были госпитализированы в детскую инфекционную больницу № 3. Один ребёнок ночью был отпущен домой. Остальные наблюдаются медиками на дому», — сообщили в администрации района 20 ноября.
Специалисты обследуют учителей, работников пищеблока, в помещениях столовой отбирают пробы для анализов.
Как сообщили «Фонтанке» родители школьников, после пяти вечера 19 ноября в классных чатах самыми популярными словами стали «рвота», «макароны» и «скорая». Директор школы признала, что отравились дети из разных классов, в одних по одному человеку, в других до пяти.