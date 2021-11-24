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Московский физико-технический институт внесли в санкционный список США за разработку якобы военных технологий

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Министерство торговли США ввело санкции в отношении Московского физико-технического института (МФТИ), обвинив его в разработке военных технологий.

Как сообщается 24 ноября на официальном сайте ведомства, причиной включения МФТИ в санкционный список названа «разработка военной продукции для военного заказчика».

Кроме МФТИ санкции минторга США коснутся также ещё около 30 юридических и физлиц из Китая, Японии, Пакистана и Сингапура. Всех их обвинили в участии «в деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

Ранее «Фонтанка» писала, что минфин США ввёл санкции в отношении компании и судна, связанных с российским проектом «Северный поток-2».

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Комментарии (7)

pagero999
ну и какие "санкции" мы можем пендосам влепить??))) если тока какашками словесными по Тв закидать)))
Igor_VS
Там же много договоров о зарубежных обменах. Опять же всякие детекторы с анализаторами совсем не китайские. Разбегутся по всяким Оксфордам.
Денеб
Всех несменяемый мобилизовал.... Будет создана новая дисциплина "российская физика" - физика с военно-патриотическим уклоном..... Была же раньше "арийская физика".... Смекаешь, читатель?
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