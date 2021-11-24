Московский физико-технический институт внесли в санкционный список США за разработку якобы военных технологий

Министерство торговли США ввело санкции в отношении Московского физико-технического института (МФТИ), обвинив его в разработке военных технологий.
Как сообщается 24 ноября на официальном сайте ведомства, причиной включения МФТИ в санкционный список названа «разработка военной продукции для военного заказчика».
Кроме МФТИ санкции минторга США коснутся также ещё около 30 юридических и физлиц из Китая, Японии, Пакистана и Сингапура. Всех их обвинили в участии «в деятельности, которая противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».
Ранее «Фонтанка» писала, что минфин США ввёл санкции в отношении компании и судна, связанных с российским проектом «Северный поток-2».